Trump vetoval uznesenia Kongresu zakazujúce predaj zbraní S. Arábii

Donald Trump od nástupu do prezidentského úradu využil svoje právo veta tretíkrát.

Washington 25. júla (TASR) - Prezident USA Donald Trump v stredu vetoval tri uznesenia Kongresu zakazujúce predaj zbraní za miliardy dolárov spojencom Washingtonu, vrátane Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE), ktorí vedú ničivú vojnu v Jemene. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Tieto uznesenia "by oslabili konkurencieschopnosť Ameriky vo svete a poškodili by dôležité vzťahy, ktoré máme s našimi spojencami a partnermi," uviedol Trump v listoch Senátu odôvodňujúcich zablokovanie uznesení.



Opatrenia proti predaju zbraní schválil americký Kongres tento mesiac a boli ostrou reakciou na politiku Trumpa a jeho administratívy, ktorá navyše pri schválení predaja v máji obišla zákonodarcov, čo bol nezvyčajný krok.



Minister zahraničných vecí Mike Pompeo vyhlásil, že administratíva reagovala na núdzovú situáciu spôsobenú zarytým nepriateľom Saudskej Arábie, Iránom.



Zákonodarcovia, vrátane niektorých senátnych republikánov, však uviedli, že na obídenie Kongresu, ktorý má právo neschváliť predaj zbraní, neboli legitímne dôvody.



Kritici tvrdia, že predaje zbraní zhoršia vojnu v Jemene, kde Saudská Arábia vedie za podpory Washingtonu koalíciu v bojoch proti šiitským povstalcom húsíom, ktorým pomáha Irán. Tieto boje podľa OSN spustili najhoršiu humanitárnu krízu na svete.



Trump však v stredu argumentoval, že zákaz predaja amerických zbraní "zrejme predĺži konflikt v Jemene a prehĺbi utrpenie, ktoré spôsobuje".



