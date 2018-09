Trump vo VZ OSN: USA sú bohatšie a bezpečnejšie ako pred dvoma rokmi

Šéf Bieleho domu vyzdvihol rokovania so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, s ktorým sa stretol v júni v Singapure a dohodol sa s ním o denuklearizácii Kórejského polostrova.

New York 25. septembra (TASR) - Mojej administratíve sa za dva roky podarilo dosiahnuť to, čo sa ešte nijakej administratíve v dejinách Spojených štátov nepodarilo. Na úvod svojho vystúpenia na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN to v utorok povedal americký prezident Donald Trump. Spojené štáty sú podľa neho "bezpečnejšou a bohatšou krajinou, ako boli pred dvoma rokmi, keď nastúpil do úradu".



Šéf Bieleho domu tiež vyzdvihol rokovania so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, s ktorým sa stretol v júni v Singapure a dohodol sa s ním o denuklearizácii Kórejského polostrova. V súvislosti s tým sa americký prezident poďakoval aj juhokórejskému prezidentovi Mun Če-inovi a japonskému premiérovi Šinzóvi Abemu. Nezabudol však podotknúť, že sankcie uvalené na Severnú Kóreu zostanú v platnosti, kým nedôjde k úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova. Zároveň konštatoval, že Pchjongjang urobil v plnení svojich sľubov veľký pokrok.



Vo svojom prejave sa Trump zmienil aj o úspechoch v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát, ktorej aktivity sa vďaka medzinárodnému úsiliu podarilo utlmiť.



"Z Iraku a Sýrie sme vyhnali tých krvilačných vrahov známych ako IS," povedal Trump. Pokračujúcu vojnu v Sýrii označil za "srdcervúcu" a pohrozil, že ak režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada použije chemické zbrane, Spojené štáty na to budú reagovať.



Svoju pozornosť obrátil Trump na Irán, o ktorom povedal, že je "najväčším podporovateľom terorizmu na svete", ktorému Spojené štáty nemôžu dovoliť vlastniť jadrové zbrane. "To jednoducho nemôžeme pripustiť," povedal americký prezident, pričom kritizoval "skorumpované iránske vedenie", ktoré "nerešpektuje zvrchované práva národov".



"Iránska vláda šíri teror vo svojej vlastnej krajine, ako aj za jej hranicami," vyhlásil Trump s tým, že USA uvalia v novembri na Irán nové sankcie. Predtým avizoval, že v rámci programu zasadnutia Valného zhromaždenia OSN sa nestretne s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním.



Americký prezident tiež vyzval na "návrat demokracie do Venezuely" a naliehal na svet, aby "vzdoroval socializmu a biede", ktoré toto štátne zriadenie so sebou - podobne ako vo Venezuele - prináša.