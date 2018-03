Trump vydal obežník o zákaze služby transgenderových ľudí v armáde USA

Trump toto rozhodnutie prijal na základe odporúčania ministra obrany a vojenských expertov.

Wahington 24. marca (TASR) - Prezident USA Donald Trump podpísal v sobotu obežník, ktorý zakazuje transgenderovým ľuďom službu v americkej armáde. Informovala o tom agentúra AP.



Trump toto rozhodnutie prijal na základe odporúčania ministra obrany a vojenských expertov. Podľa obežníka sa služba v armáde nepovoľuje osobám s diagnózou genderová dysfória (porucha genderovej identity), ktoré potrebujú lekársku pomoc vrátane chirurgického zákroku alebo medikamentóznej liečby.



Rozhodnutie zakázať transgenderovým ľuďom službu v americkej armáde bolo motivované aj tým, že ich služba v ozbrojených silách by bola hrozbou pre efektívnosť vojakov, uvádza sa v texte. Ten však pripúšťa aj možnosť výnimiek vo vybraných prípadoch.



Trump vlani zaskočil vedenie amerického Pentagónu, keď vyhlásil, že chce zvrátiť prax, ktorú zaviedla ešte vláda predchádzajúceho prezidenta Baracka Obamu. Trump toto svoje rozhodnutie zdôvodnil veľkými finančnými nákladmi a rozvratom, ktorý by podľa neho zmeny pohlavia v armáde vyvolali.



Trumpove snahy zablokovalo viacero súdnych podaní v tejto veci a Pentagón začal v januári do americkej armády prijímať aj uchádzačov z radov transgenderovej komunity.