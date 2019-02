Trump vyhlási stav núdze, chce stavať bariéru

Vyhlásenie stavu núdze umožní Trumpovi obísť Kongres, ktorý na výstavbu bariéry odsúhlasil oveľa menej peňazí, ako prezident požaduje.

Washington 15. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že vyhlási stav núdze, aby splnil svoj predvolebný sľub vybudovať na hraniciach Spojených štátov s Mexikom bariéru, ktorá by podľa neho mala zabrániť nekontrolovanému prílevu drog do krajiny. Informovala o tom agentúra AP.



Vyhlásenie stavu núdze umožní Trumpovi obísť Kongres, ktorý na výstavbu bariéry odsúhlasil oveľa menej peňazí, ako prezident požaduje. Na základe dekrétu o núdzovom stave bude môcť Trump čerpať rozpočtové prostriedky vo výške niekoľkých miliárd dolárov určené na vojenské stavby a boj proti drogám. Jeho rozhodnutie sa však bezprostredne po oznámení stalo terčom kritiky demokratických, ale aj republikánskych členov Kongresu.



Trumpovo piatkové vyhlásenie v Ružovej záhrade Bieleho domu prišlo po tom, čo sa republikáni a demokrati v Kongrese rozhodli odvrátiť hroziace zastavenie financovania veľkej časti štátnych inštitúcií a schválili rozpočet, z ktorého je však na pohraničnú bariéru vyčlenených namiesto Trumpom požadovaných 5,7 miliardy dolárov len 1,4 miliardy. Podľa Trumpa je suma takmer šesť miliárd dolárov nutná na realizáciu štvrtiny z 322 kilometrov dlhej bariéry, ktorú plánoval postaviť tento rok.



Na budovanie bariér na južných hraniciach Spojených štátov má Trump v pláne vynaložiť osem miliárd dolárov, ktoré chce získať kombináciou prostriedkov vo výške 1,4 miliardy dolárov a financií z iných rozpočtových kapitol. Tie mieni na základe prezidentských dekrétov presmerovať najmä z fondov určených na vojenské stavby a boj proti drogovej trestnej činnosti.



Napriek veľkému odporu v Kongrese, a to aj zo strany niektorých republikánov, sa Trump rozhodol vyhlásiť stav núdze, aby vyhovel svojej konzervatívnej voličskej základni a situácia nevyzerala tak, že boj o múr s demokratmi prehral, napísala AP.



Trumpovo rozhodnutie vyhlásiť stav núdze okamžite vyvolalo vlnu kritiky a objavili sa aj hrozby žalobami zo strán jednotlivých amerických štátov, ktorých predstavitelia sa obávajú, že prídu o časť prostriedkov z federálneho rozpočtu.



"Bohužiaľ, budú nás žalovať, bohužiaľ, bude to prechádzať procesom, ale, našťastie, my zvíťazíme," povedal pred Bielym domom Trump, ktorý situáciu na južných hraniciach USA označil za kritickú a nelegálne prisťahovalectvo za "inváziu".



Na Trumpove slová reagovali v spoločnom vyhlásení aj demokratická predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová a vodca demokratov v Senáte Chuck Schumer, podľa ktorých je Trumpov krok "nezákonný" a je reakciou na "krízu, ktorá neexistuje".



"Prezidentovo konanie je jednoznačne v rozpore s výlučnou právomocou Kongresu prideľovať finančné prostriedky, ktorú naši zakladatelia zakotvili v ústave. Kongres bude svoje ústavné právomoci obhajovať v Kongrese, na súdoch a na verejnosti, pričom využije všetky nápravné opatrenia," uvádza sa v spoločnom vyhlásení Pelosiovej a Schumera.