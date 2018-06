Trump vyhlásil, že USA nebudú táborom migrantov

Pred vyhlásením k vesmírnej politike USA uviedol, že ľudia, ktorí sú v Spojených štátoch ilegálne, spôsobujú "smrť a deštrukciu".

Washington 18. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že USA nebudú "táborom migrantov" alebo "zariadením na držanie migrantov".



Podľa Trumpa, ktorý čelí kritike za politiku oddeľovania rodičov od detí z radov imigrantov na americko-mexických hraniciach, je to "chyba demokratov". Pred vyhlásením k vesmírnej politike USA uviedol, že ľudia, ktorí sú v Spojených štátoch ilegálne, spôsobujú "smrť a deštrukciu". "Krajina bez hraníc nie je vôbec krajina," uviedol.



Americké imigračné úrady začali nedávno oddeľovať rodičov od detí, keď uchádzači o azyl, ktorí väčšinou unikajú pred násilím v Strednej Amerike, prichádzajú na hranicu medzi USA a Mexikom. Tento postup odsudzuje opozícia, ľudskoprávni aktivisti a aj niektorí zákonodarcovia z Trumpovej vlastnej Republikánskej strany.



Oddeľovanie rodičov od detí je podľa agentúry AP dôsledkom politiky "nulovej tolerancie" zo strany Trumpovej administratívy oznámenej v apríli, ktorá maximalizuje trestné stíhanie osôb vstupujúcich do USA ilegálne. To znamená, že dospelých umiestnia do väzby, kde čakajú na súd, a deti im odoberú.