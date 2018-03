Trump vyjadril smútok nad obeťami streľby v ústave pre veteránov

Tri pracovníčky v ústave pre vojnových veteránov v kalifornskom meste Yountville zabil 36-ročný bývalý vojak Albert Wong.

Yountville 10. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump na Twitteri v sobotu napísal, že je "hlboko zarmútený" piatkovou streľbou, ktorá si vyžiadala životy troch pracovníčok v kalifornskom ústave pre vojnových veteránov. Informovala o tom agentúra AP.



Trump po tragédií vyjadril smútok "nad stratou troch úžasných žien, ktoré sa starajú o našich veteránov."



Wong, ktorý bol zaradený do programu na liečenie posttraumatickej stresovej poruchy. Z programu ho však vyradili.



Dve z jeho obetí, 29-ročná Jennifer Gonzalesová a 42-ročná Jennifer Golicková, boli terapeutky, ktoré sa starali o veteránov trpiacich posttraumatickou stresovou poruchou v rámci programu Pathway Home. Treťou obeťou je Christine Loeberová, riaditeľka tohto programu.



Úrady predtým informovali, že Wong so strelnou zbraňou prenikol na rozlúčkovú oslavu jedného zo zamestnancov zariadenia. Tri ženy zadržiaval takmer osem hodín bez akejkoľvek komunikácie s políciou, zatiaľ čo zásahový tím uzavrel oblasť. Po vniknutí do objektu polícia našla mŕtve telá troch žien a útočníka. Motív činu zatiaľ vyšetrovatelia nepoznajú.