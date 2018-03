Trump vymenil ministra pre záležitosti veteránov Davida Shulkina

Trump sa prostredníctvom tweetu poďakoval Shulkinovi za službu krajine a veteránom.

Washington 29. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump informoval vo štvrtok o odchode ministra pre záležitosti veteránov Davida Shulkina s tým, že za nového šéfa tohto rezortu vybral hlavného lekára Bieleho domu. Uviedla to agentúra AP.



Trump sa prostredníctvom tweetu poďakoval Shulkinovi za službu krajine a veteránom. Dodal, že ho má v úmysle nahradiť Ronnym Jacksonom, ktorý mu po nástupe do úradu prezidenta poskytol ako prvý lekárske ošetrenie.



Výkonným šéfom ministerstva pre záležitosti veteránov bude až do Jacksonovho oficiálneho vymenovania vysoký predstaviteľ z ministerstva obrany Robert Wilkie.