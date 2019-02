Trump vymenoval vyslanca pre boj proti antisemitizmu

Carr, pravnuk ľudí preživších holokaust, pracoval v štátnej rade proizraelskej záujmovej skupiny AIPAC a je bývalým zástupcom okresného prokurátora v Los Angeles.

Washington 6. februára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vymenovala v utorok skúseného prokurátora Elana Carra za vyslanca USA pre boj proti antisemitizmu v zahraničí. Trvalo dva roky, kým sa táto funkcia obsadila, napriek pribúdajúcemu násiliu proti Židom, napísala tlačová agentúra AFP.



Carr, pravnuk ľudí preživších holokaust, pracoval v štátnej rade proizraelskej záujmovej skupiny AIPAC a je bývalým zástupcom okresného prokurátora v Los Angeles. Je známy tým, že trestne stíhal rôzne gangy. Neúspešne kandidoval ako republikán do Kongresu.



"Presadzovanie ľudských práv a náboženských slobôd, vrátane boja proti antisemitizmu všade, kde existuje, je prioritou zahraničnej politiky Spojených štátov, ktorá pomáha našim národným záujmom - stabilite a demokracii," uviedol v oznámení o Carrovom vymenovaní minister zahraničných vecí Mike Pompeo.



Carr sa okamžite vydal na svoju prvú zahraničnú cestu, v rámci ktorej sa zúčastní na konferenciách na Slovensku a v Belgicku o antisemitizme v Európe, uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. Medzinárodná konferencia o boji proti antisemitizmu v Bratislave sa koná od utorka 5. februára do stredy 6. februára a je to prvá zo série konferencií v rámci slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Vymenovanie Carra prišlo vyše dva roky po tom, ako sa Trump ujal prezidentského úradu, a v čase, keď je ešte mnoho diplomatických postov stále neobsadených.



Vlani bolo pri antisemitských útokoch po celom svete zabitých celkovo 13 židov, čo je najväčší počet za posledné desaťročia, napísala izraelská vláda v správe vydanej pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, pripadajúceho na 27. januára.



Jedenásť z týchto obetí bolo zastrelených v októbri v synagóge v americkom meste Pittsburgh, išlo o najkrvavejší antisemitský útok v dejinách USA.