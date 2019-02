Trump: Vyslanie armády do Venezuely je tiež jedna z možností

Šéf Bieleho domu spresnil, že Maduro ho požiadal o stretnutie pred niekoľkými mesiacmi a on venezuelského lídra odmietol.

Washington 3. februára (TASR) - Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že vyslanie armády do Venezuely je tiež jednou z "možností" a že odmietol žiadosť prezidenta Nicolása Madura na stretnutie.



"Určite je na stole aj toto - je to jedna možnosť," povedal Trump v rozhovore pre americkú televíziu CBS, ktorý má byť odvysielaný v nedeľu.



Šéf Bieleho domu spresnil, že Maduro ho požiadal o stretnutie pred niekoľkými mesiacmi a on venezuelského lídra odmietol.



"Odmietol som to, pretože celý vývoj už zašiel veľmi ďaleko," citovala tlačová agentúra Reuters výrok amerického prezidenta z jeho interview pre program Face the Nation na stanici CBS. "Myslím si, že situácia sa ďalej odvíja - tie veľmi, veľmi veľké, obrovské protesty," dodal Trump.



Do ulíc venezuelského hlavného mesta Caracas vyšli desaťtisíce ľudí, ktorí protestovali proti Madurovej vláde a žiadali jeho odstúpenie. Demonštranti niesli žlto-červeno-modré venezuelské vlajky.



Protestujúci Venezuelčania obviňujú Madura z hospodárskeho úpadku, poznačeného hyperinfláciou a nedostatkom základných potrieb. Milióny ľudí v krajine sa ocitli v chudobe a 2,3 milióna Venezuelčanov utieklo do zahraničia, čo vyvolalo migračnú krízu v regióne.



Silnie domáci aj medzinárodný tlak na Madura, aby odstúpil. Vysokopostavený generál vzdušných síl Francisco Yáňez vyhlásil v sobotu vo videu vernosť vodcovi tamojšej opozície Juanovi Guaidóovi a uznal ho za dočasného prezidenta, pripomenula vývoj udalostí agentúra Reuters.