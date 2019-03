Trump vyzval šéfa kongresového výboru pre tajné služby na odstúpenie

Kongresman Adam Schiff, ktorý strávil dva roky tým, že vedome klamal a vynášal, by mal byť donútený, aby opustil Kongres, napísal na Twitteri americký prezident.

Washington 28. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyzval vo štvrtok predsedu výboru pre kontrolu tajných služieb Snemovne reprezentantov USA Adama Schiffa, aby odstúpil. Informovala o to agentúra DPA.



"Kongresman Adam Schiff, ktorý strávil dva roky tým, že vedome klamal a vynášal, by mal byť donútený, aby opustil Kongres," napísal na Twitteri americký prezident.



Demokrat Schiff, ktorý v Snemovni reprezentantov zastupuje štát Kalifornia, patrí k otvoreným kritikom údajného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 v neprospech Trumpovej demokratickej protikandidátky Hillary Clintonovej.



Osobitný vyšetrovateľ Mueller ukončil vyšetrovanie zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v piatok 22. marca a svoju záverečnú správu následne doručil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi, ktorý v liste adresovanom Kongresu i verejnosti zhrnul najdôležitejšie závery vyšetrovania. Podľa nich sa Trumpov volebný tím nedopustil spolčenia s Ruskom. Celá správa však naďalej podlieha utajeniu.



Schiff patrí k najhlasnejším zástancom zverejnenia celej správy a v stredu pre spravodajskú stanicu CNN povedal, že pravdepodobne vyzve Muellera, aby svedčil pred Kongresom.



"Myslím si, že je nevyhnutné, aby k tomu došlo," povedal pre CNN Schiff. "Bude musieť prísť a svedčiť," dodal.