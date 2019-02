Trump vyzval venezuelských vojakov, aby podporili Guaidóa

Šéf Bieleho domu zároveň kritizoval Madura za blokovanie prísunu medzinárodnej humanitárnej pomoci do Venezuely.

New York 19. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump varoval v pondelok venezuelských vojakov, že ak budú naďalej podporovať prezidenta Nicolása Madura, tak "všetko stratia". Informovala o tom v noci na utorok agentúra DPA.



"Požadujeme pokojnú zmenu moci, hoci všetky možnosti sú otvorené," povedal Trump počas svojho prejavu v meste Miami v americkom štáte Florida.



Vojakov, ktorí pomáhajú Madurovi udržať sa pri moci, vyzval, aby prijali veľkorysú ponuku lídra tamojšej opozície Juana Guaidóa a "žili v pokoji so svojimi rodinami a krajanmi". Madurov politický súper Guaidó totiž tým, ktorí odmietnu poslúchať Madurove príkazy, prisľúbil amnestiu.



"Ak si však vyberiete druhú cestu - teda Madura naďalej podporovať - nenájdete žiadny bezpečný prístav, ani jednoduchý odchod, ani nijakú cestu von. Stratíte všetko," povedal Trump.



Šéf Bieleho domu zároveň kritizoval Madura za blokovanie prísunu medzinárodnej humanitárnej pomoci do Venezuely.



Podľa kolumbijského ministerstva zahraničných vecí sa v pohraničnom kolumbijskom meste Cúcuta nachádza viac ako 200-tonová zásielka, ktorá obsahuje potraviny, výživové doplnky, lieky či hygienické potreby.



USA zároveň posielajú v utorok do kolumbijského pohraničia ďalšiu humanitárnu pomoc. Nie je však jasné, ako sa podarí pomoc doručiť, keďže most na tamojšom hraničnom priechode na pokyn Madura blokuje venezuelská armáda.



Guaidó požiadal o humanitárnu pomoc pre státisíce Venezuelčanov, ktorí podľa jeho slov trpia nedostatkom potravín a liekov. Obyvateľov krajiny vyzval, aby sa prihlásili ako dobrovoľníci pri uskladňovaní a distribúcii pomoci. Guaidó plánuje dostať pomoc do Venezuely v utorok 23. februára - čo bude mesiac, odkedy sa vyhlásil za dočasného prezidenta.