Trump si myslí, že by v ďalších voľbách Winfreyovú porazil

Washington 9. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa domnieva, že by v nasledujúcich voľbách v roku 2020 Oprah Winfreyovú porazil. O účasti známej moderátorky, herečky, producentky a filantropky v kampani však Trump pochybuje.



"Nemyslím si, že bude kandidovať," povedal Trump v utorok v Bielom dome na stretnutí so skupinou zákonodarcov na tému prisťahovalectva. Súperiť s Winfreyovou by podľa Trumpa bolo "zábavou". Dodal však, že ju veľmi dobre pozná a nemyslí si, že by kandidovala.



Šéf Bieleho domu pripomenul, že v jednej z jej posledných televíznych show osobne vystúpil a pozná ju "veľmi dobre".



O kandidatúre Winfreyovej za Demokratickú stranu sa v USA hovorí najmä po jej prejave počas nedeľňajšieho udeľovania Zlatých glóbusov, uviedla agentúra AP.



Winfreyovej ambície na kandidatúru v utorok poprela jej najbližšia priateľka Gale Kingová. Pre televíziu CBS povedala, že Winfreyovú táto myšlienka zaujala. Kandidatúru však "aktívne nezvažuje". Svoju krajinu napriek tomu miluje a chcela by jej nejakým spôsobom pomôcť. "Nemyslím si, že to v súčasnosti aktívne zvažuje," uviedla Kingová. Dodala však: "Právo na zmenu jej názoru máte vždy."



Winfreyová robila v roku 2008 kampaň v prospech Baracka Obamu a v roku 2016 podporila Hillary Clintonovú.



Samotný Trump sa v minulosti o Winfreyovej vyjadroval pochvalne, označoval ju aj za vhodnú kandidátku na viceprezidentskú funkciu - bolo to však ešte pred jeho vstupom do politiky.