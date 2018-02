Trump zablokoval zverejnenie správy demokratov o ruskej kauze

Samotný Trump vyhlásil, že republikánska správa ho úplne zbavuje viny vo federálnom vyšetrovaní ruského zasahovania do predvlaňajších prezidentských volieb v USA.

Washington 10. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump zablokoval v piatok zverejnenie utajenej správy demokratov vyvracajúcej obvinenia, že Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zneužil svoje právomoci počas preverovania podozrení z ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Informovala o tom agentúra AP.



Biely dom v oficiálnom liste oznámil výboru americkej Snemovne reprezentantov pre tajné služby, že prezident Trump "nemôže" sprístupniť 10-stranový tajný dokument demokratov pre obavy o národnú bezpečnosť.



Poradca Bieleho domu pre právne záležitosti Don McGahn oznámil, že tento dokument obsahuje "množstvo tajných a obzvlášť citlivých pasáží" a požiadal demokratov, aby s pomocou ministerstva spravodlivosti dokument skorigovali. Dodal, že Trump je v záujme transparentnosti stále "naklonený" k zverejneniu tajného dokumentu, ak dôjde k potrebným korekciám.



Tajná správa demokratických kongresmanov údajne vyvracia kľúčové obvinenia zverejnené v správe republikánov zo zmieneného výboru, ktorej odtajnenie povolil Trump ešte minulý týždeň. V tej sa uvádza, že FBI sa zneužitia právomocí dopustila, keď pri vyšetrovaní údajných ruských zásahov do volieb požiadala o sledovanie Trumpovho poradcu Cartera Pagea na základe nepodložených informácií.



Samotný Trump vyhlásil, že republikánska správa ho úplne zbavuje viny vo federálnom vyšetrovaní ruského zasahovania do predvlaňajších prezidentských volieb v USA. Podľa demokratov je však správa republikánov nepresná a zavádzajúca.



Trump zablokoval odtajnenie správy demokratov napriek tomu, že ju výbor pre tajné služby v pondelok jednomyseľne odsúhlasil.