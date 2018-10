Trump žiada Turecko o nahrávky súvisiace so zmiznutím novinára

Tureckí predstavitelia tvrdia, že existujú dôkazy o zabití a rozštvrtení Chášukdžího, žijúceho v Spojených štátoch, na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule.

Washington 17. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa obrátil na Turecko s požiadavkou, aby poskytlo Spojeným štátom audio- a videozáznamy súvisiace s prípadom zmiznutia saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, "ak také existujú". Zároveň skritizoval množiace sa odsudzujúce vyjadrenia na adresu Saudskej Arábie vo svete a varoval pred prijímaním unáhlených záverov, informovala v stredu tlačová agentúra AP.



Tureckí predstavitelia tvrdia, že existujú dôkazy o zabití a rozštvrtení Chášukdžího, žijúceho v Spojených štátoch, na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, ktorý navštívil 2. októbra, aby si vyzdvihol doklady potrebné pre sobáš s tureckou snúbenicou. Saudská Arábia tieto obvinenia odmieta ako nepodložené.



Trump označil v stredu Saudskú Arábiu za dôležitého spojenca a poznamenal, že ide aj o dôležitého zákazníka pre amerických vývozcov zbraní. V rozhovore, ktorý ešte v utorok poskytol AP, varoval v súvislosti so zmiznutím Chášukdžího pred prijímaním unáhlených záverov a odsudzovanie Saudskej Arábie prirovnal k nedávnym obvineniam zo sexuálnych útokov voči kandidátovi na sudcu amerického Najvyššieho súdu Brettovi Kavanaughovi.



Hoci Spojené štáty berú prípad Chášukdžího vážne, Trump nevyslal do Turecka pracovníkov Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), keďže, ako zdôraznil, novinár nebol "americkým občanom". Turecko však navštívil v stredu americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý sa v danej záležitosti stretol aj s tamojším prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Ten sa podľa Pompea "jasne vyjadril, že Saudskoarabi spolupracujú s vyšetrovaním, ktoré vedú Turci".



Na otázku, či si vypočul nahrávku zachytávajúcu údajne vraždu Chášukdžího, americký minister odpovedal, že "nemá čo k tomu povedať". Hovorkyňa jeho rezortu neskôr uviedla, že nepočúval nijakú takúto nahrávku.



Pompeo takisto poukázal na dôležité väzby medzi Spojenými štátmi a Saudskou Arábiou vrátane spoločného postupu proti Iránu. Na druhej strane však upozornil, že "je neprípustné, ak sa nejaká krajina zapája do nezákonnej činnosti, a nikto nebude aktivitu tejto povahy obhajovať". "Jednoducho musia povedať, čo sa stalo," citovala ho AP.