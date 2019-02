Trump zmenil rétoriku a tvrdí, že sa zhoduje s bezpečnostnými službami

Prezident uviedol, že utorkové vyhlásenie vrcholných predstaviteľov tajných služieb skreslili novinári. Tí patria medzi obľúbené ciele prezidenta, pripomína AFP.

Washington 1. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok zmenil rétoriku a vyhlásil, že medzi ním a tajnými službami - ktoré deň predtým označil za "naivné" a "mylné" - panuje zhoda. Informovala o tom agentúra AFP.



Trump na Twitteri napísal, že v otázkach Iránu, Islamského štátu i Severnej Kórey sa s tajnými službami zhodne. Ich predstavitelia v utorok nesúhlasili s prezidentovými závermi, že teroristická organizácia Islamský štát (IS) bola porazená a Severná Kórea sa zriekla svojho jadrového programu.



Takisto spochybnili prezidentovo tvrdenie, že Teherán sa snaží zaobstarať si jadrové zbrane. Trump ho podľa AFP použil vlani v máji ako dôvod na odstúpenie od jadrovej dohody s Iránom.



Vedúci predstavitelia tajných služieb takisto znova zdôraznili, že sú presvedčení o údajných zásahoch Ruska do volebnej kampane pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2016, ktoré mali pomôcť Trumpovi. Od Ruska sa podľa nich dá očakávať to isté aj pred voľbami v roku 2020. Prezident zásahy Ruska opakovanie odmietol.