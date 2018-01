Trump zverejnil svoje Vysoko očakávané ceny za falošné správy 2017

V zozname sú správy médií ako New York Times, ABC, CNN, TIME, Washington Post a Newsweek, ktoré Trump v minulosti označoval za príklady zaujatého a nekorektného informovania.

Washington 18. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump pokračoval v stredu v útokoch na médiá, keď zverejnil držiteľov svojich "Vysoko očakávaných cien za falošné správy 2017".



Na sociálnu sieť Twitter dal link so zoznamom 11 správ hodných označenia "fake news" (falošná správa). Zoznam, umiestnený na hlavnej webovej stránke Republikánskej strany, bol sprvu nedostupný, keďže stránka - očividne vzhľadom na priveľký záujem - nefungovala, informuje agentúra DPA.



V zozname sú správy médií ako New York Times, ABC, CNN, TIME, Washington Post a Newsweek, ktoré Trump v minulosti označoval za príklady zaujatého a nekorektného informovania.



Jedenásty bod zoznamu sa venuje téme "spolčenia sa s Ruskom", čím Trump naráža na obvinenia z nekalej spolupráce svojej kampane s Ruskom počas prezidentských volieb v roku 2016. Podľa prezidenta išlo o najväčší podfuk spáchaný na americkom ľude.



Avšak krátko po zverejnení linku na tieto "ocenenia" Trump tiež médiá naozaj ocenil, keď na webe vyhlásil, že je mnoho skvelých reportérov, ktorých rešpektuje, a veľa dobrých správ pre americký ľud, na ktoré môžeme byť pyšní.



Republikánsky senátor Jeff Flake v stredu kritizoval prezidenta za to, že chce udeľovať takéto ceny. Slobodná tlač je nepriateľ despotov a preto je považovaná za strážcu demokracie. Ak niekto, kto je pri moci, reflexívne označí všetko, čo mu nevyhovuje, za falošnú správu, je to on, kto by mal vzbudiť podozrenie, nie tlač, konštatoval Flake.



Trump opakovane útočí na mainstreamové médiá za to, ako pokrývajú jeho pôsobenie v prezidentskej funkcii, pripomína DPA.