Trumpov hlavný právny zástupca v Muellerovom vyšetrovaní odstúpil

Mueller vedie v USA nezávislé vyšetrovanie možných nelegálnych vzťahov medzi Trumpovým volebným štábom a predstaviteľmi Ruska.

Washington 22. marca (TASR) - John Dowd, jeden z právnikov, ktorí zastupujú prezidenta Donalda Trumpa vo vyšetrovaní údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb, odstúpil zo svojej funkcie hlavného právneho zástupcu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na denník New York Times.



Dowd, prominentný washingtonský právnik, od júna 2017 viedol tím právnikov Donalda Trumpa vo vyšetrovaní pod taktovkou špeciálneho prokurátora Roberta Muellera.



Mueller vedie v USA nezávislé vyšetrovanie možných nelegálnych vzťahov medzi Trumpovým volebným štábom a predstaviteľmi Ruska. Preveruje tiež podozrenia zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.



"Mám prezidenta rád a želám mu všetko dobré," napísal Dowd v e-mailovej správe o svojom odstúpení, ktorú adresoval niekoľkým médiám.



Podľa dvoch nemenovaných zdrojov, ktoré citoval denník New York Times, Trump čoraz viac ignoroval Dowdove práve rady.



Dowd (77) minulý týždeň vydal vyhlásenie, v ktorom americké ministerstvo spravodlivosti žiadal o pozastavenie Muellerovho vyšetrovania v možnom zasahovaní do prezidentských volieb. Dowd najprv oznámil, že konal v záujme prezidenta USA, neskôr však toto tvrdenie vyvrátil a uviedol, že hovoril len sám za seba.