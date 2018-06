Trumpov nominant na post veľvyslanca v Soule chce pozastaviť manévre

Harry Harris o pozastavení americko-juhokórejských vojenských cvičení hovoril v súvislosti so summitom prezidenta Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý sa 12. júna konal v Singapure.

Washington 15. júna (TASR) - Spojené štáty a Južná Kórea by mali "pozastaviť" veľké spoločné vojenské cvičenia, aby zistili, či to Severná Kórea myslí s dialógom vážne, povedal vo štvrtok admirál vo výslužbe Harry Harris, nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa na post veľvyslanca v Južnej Kórei.



"Som presvedčený, že by sme cvičenia, veľké cvičenia, mali pozastaviť, aby sme zistili, či to Kim Čong-un myslí s rokovaniami skutočne vážne," povedal Harris počas schvaľovacieho híringu pred senátnym výborom pre zahraničné vzťahy.



Harris o pozastavení americko-juhokórejských vojenských cvičení hovoril v súvislosti so summitom prezidenta Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý sa 12. júna konal v Singapure. Trump a Kim sa na stretnutí dohodli na prebudovaní vzťahov medzi Washingtonom a Pchjongjangom prostredníctvom "úplnej" denuklearizácie Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky Spojených štátov.



Po singapurskom summite Trump podľa DPA prekvapujúco vyhlásil, že pozastaví "vojnové hry", ktorých sa pravidelne zúčastňujú americké a juhokórejské jednotky, pretože sú nákladné a provokačné.