Trumpov poradca pricestoval do Izraela, má rokovať s Netanjahuom

Jeruzalem 30. mája (TASR) - Poradca prezidenta USA Donalda Trumpa Jared Kushner pricestoval vo štvrtok do Jeruzalema, ktorý je ďalšou zo zastávok jeho cesty po krajinách Blízkeho východu zameranej na americký mierový plán na ukončenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.



Ako informovala agentúra AFP, v Jeruzaleme, kam pricestoval po návšteve v Maroku a Jordánsku, by sa mal Kushner stretnúť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Kushnera počas jeho cesty sprevádzajú Trumpov emisár Jason Greenblatt a Brian Hook, osobitný vyslanec USA pre Irán a kľúčový autor mierového plánu pre Blízky východ, ktorý Biely dom plánuje zverejniť.



Mierovému plánu, ktorého odhalenie bolo odložené kvôli predčasným voľbám v Izraeli konaným 9. apríla, hrozí možno ďalší odklad po tom, ako sa Netanjahuovi nepodarilo vytvoriť vládu a v Izraeli sa v septembri budú opäť konať voľby do Knesetu. Ako konštatovala agentúra AFP, táto situácia je politicky príliš háklivá na zverejnenie mierového plánu Bieleho domu.



Palestínske vedenie tento plán už medzičasom odmietlo s tvrdením, že nadržiava Izraelu.



Plán Bieleho domu totiž zahŕňa vyhlásenie Jeruzalema za hlavné mesto Izraela, ako aj skresanie finančnej pomoci pre Palestínčanov o milióny dolárov.



Jordánsky kráľ Abdalláh II. v stredu počas Kushnerovej návštevy zdôrazňoval "potrebu zintenzívniť úsilie o dosiahnutie komplexného a trvalého mieru založeného na riešení spočívajúcom v existencii dvoch štátov, ktoré by zaručilo vytvorenie nezávislého palestínskeho štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom."



Očakáva sa, že Spojené štáty predstavia ekonomické aspekty svojho mierového plánu na konferencii, ktorá sa bude konať v Bahrajne 25. - 26. júna. Palestínski predstavitelia už avizovali, že sa na nej nezúčastnia.