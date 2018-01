Trumpov poradca sa vyslovil za spoluprácu s Ruskom v Afganistane

Rusko sa vlani stalo terčom kritiky zo strany niektorých západných médií v súvislosti s Afganistanom.

New York 10. januára (TASR) - Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Herbert Raymond McMaster sa vyslovil v stredu za spoluprácu s Ruskom v prípade Afganistanu, oznámil ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia.



McMaster sa takto vyjadril na schôdzke Bezpečnostnej rady OSN. "Informoval nás o Afganistane, čo bolo veľmi užitočné. Spomenul, že je potrebné, aby Rusko a USA spolupracovali v prípade Afganistanu, čo je otázka, na základe ktorej môžeme nadviazať spoluprácu. Plne som súhlasil a povedal som, že (ruský) prezident (Vladimir) Putin sa na svojej výročnej tlačovej konferencii v decembri poďakoval Američanom za ich prítomnosť v Afganistane a ich úsilie, pričom zdôraznil potrebu spolupráce v súvislosti s touto otázkou," uviedol Nebenzia, ktorého citovala agentúra TASS.



V októbri sa objavili v britských médiách správy o tom, že Rusko dodáva militantnému hnutiu Taliban ropné produkty. Ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo tieto správy za podvrh, ktorý má odviesť pozornosť medzinárodného spoločenstva od neúspešnej politiky hrubej sily NATO v Afganistane.



"Úrady v Moskve zaregistrovali článok v denníku The Times, ktorý prebrali ďalšie britské médiá, týkajúci sa novej údajnej skutočnosti o ruskej podpore hnutia Taliban. Článok sa odvoláva na nemenované zdroje v Talibane, ktoré špekulujú o cieľoch Moskvy v Afganistane a o údajných bezplatných dodávkach ruských ropných produktov Talibanu," reagoval vtedy ruský rezort diplomacie.



Ministerstvo odporučilo reportérom denníka The Times, aby venovali väčšiu pozornosť "letom neoznačených vrtuľníkov do oblastí kontrolovaných extrémistami v rôznych provinciách Afganistanu. Samotní Afganci tvrdia, že za týmito misiami sú britské tajné služby".



"Rovnako by bolo rozumné sústrediť sa na zvyšujúci sa počet civilných obetí v Afganistane v roku 2017: čiastočne kvôli neochote medzinárodnej koalície vziať si ponaučenia z predchádzajúcich rokov i kvôli pokračujúcej praxi spoliehania sa na vojenský element," uviedlo v októbri ministerstvo. Zdôraznilo, že Rusko neposkytuje pomoc Talibanu, ale vytrvalo podporuje politiku pomoci afganskej vláde v záujme vytvorenia "mierového, nezávislého, stabilného a ekonomicky vyspelého štátu bez terorizmu a drog".



Denník The Times v článku s názvom "Moskva chce podkopať úsilie o stabilizáciu Afganistanu" napísal, že tvrdenia o tom, že Rusko vyzbrojuje Taliban, kolujú už šesť mesiacov. Dodávky ropy, ktoré denníku, ako uvádza, opísal pokladník Talibanu, sú chýbajúcim kúskom skladačky, ktorý rozhnevá západné vlády snažiace sa pomôcť stabilizovať Afganistan. V tejto krajine vlastnými nedostatočnými rezervami je ropa menou a Rusko kontroluje infraštruktúru na dodávanie ropy do Afganistanu prostredníctvom svojich bývalých stredoázijských satelitov, ktoré možno ľahko oživiť, konštatoval v októbri denník.



Moskva sa bránila obvineniam o podpore Talibanu aj koncom júla a označila ich za neopodstatnené.



Televízia CNN totiž odvysielala dva videozáznamy, na ktorých dve samostatné skupiny Talibanu, jedna na severe, druhá na západe, ukazujú zbrane a tvrdia, že pochádzajú od ruských vládnych zdrojov. Ide o ostreľovačské pušky, varianty útočných pušiek typu kalašnikov a ťažké guľomety. Podľa expertov však nie je možné identifikovať ich pôvod, uviedla CNN.



"Videozáznam zachytávajúci staré strelné zbrane, pričom nie je možné zistiť ich pôvod, sa sotva môže brať vážne. Nemajú pečať výrobcu a sériové čísla sú vymazané. Okrem toho ide o štandardné zbrane," uviedol ruský rezort diplomacie.



"Ako vieme, takéto vzorky boli vyrobené nielen v Rusku, ale aj v iných krajinách, najmä vo východnej Európe, odkiaľ ich Američania dovážajú do Afganistanu v masovom meradle od začiatku roku 2000," pokračovalo ministerstvo.



Rezort pripomenul, že Taliban použil pri útoku na základňu afganskej armády v provincii Helmand americké obrnené vozidlá. "Aké závery možno vyvodiť na základe týchto informácií pomocou logiky CNN?" pýtalo sa ruské ministerstvo a konštatovalo, že "v súčasnosti ani afganské úrady, ani velenie kontingentov USA a NATO v Afganistane neposkytli dôkazy potvrdzujúce tieto špekulácie".



"Opäť zdôrazňujeme: Rusko nepodporuje hnutie Taliban a kontakty s Talibanom sa udržiavajú výhradne s cieľom zaistiť bezpečnosť ruských občanov v Afganistane a s cieľom motivovať túto skupinu, aby sa pripojila k procesu národného zmierenia," dodalo ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Američania už v apríli 2017 tvrdili, že Rusko poskytuje zbrane Talibanu. Povedal to aj hlavný americký veliteľ v Afganistane generál John Nicholson, hoci podrobnosti neposkytol. Nemenovaný predstaviteľ americkej armády, odvolávajúc sa na spravodajské informácie, novinárom povedal, že Rusko dodáva Talibanu guľomety a iné stredne ťažké zbrane. Taliban podľa neho používa tieto zbrane v provinciách Helmand, Kandahár a Uruzgán.