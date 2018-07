Trumpov právnik nahral rozhovor o platbe pre modelku, údajnú milenku

Giuliani poprel, že by mal Trump aféru s McDougalovou.

New York 21. júla (TASR) - Niekdajší osobný právnik amerického prezidenta Donalda Trumpa, Michael Cohen, nahral dva mesiace pred voľbami v roku 2016 ich rozhovor, v ktorom hovorili o kúpe práv na príbeh bývalej modelky časopisu Playboy tvrdiacej, že mala pomer s Trumpom. Potvrdil to v piatok jeden z právnikov šéfa Bieleho domu.



Právnik Rudy Giuliani zdôraznil, že rozhovor Trumpa s Cohenom sa nijako netýkal financovania predvolebnej kampane. Ak by išlo o podporu kampane, mohlo by to podľa právnych expertov byť v rozpore s federálnym volebným zákonom, píše v správe agentúra Reuters.



Trumpov dlhoročný osobný právnik sa v uplynulých mesiacoch dištancoval od prezidenta v čase, keď Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) prešetruje Cohenove obchodné záležitosti.



O existencii zvukovej nahrávky informovali v piatok ako prvé noviny New York Times, podľa ktorých Trump a Cohen hovorili o možnej platbe pre bývalú modelku Karen McDougalovú.



Giuliani pre Reuters tento rozhovor potvrdil s tým, že sa odohral v septembri 2016. Dodal však, že sa týkal možného vyplatenia sumy, ktorú materská spoločnosť bulvárneho týždenníka National Enquirer zaplatila za práva na McDougalovej príbeh. K nijakej platbe podľa neho napokon nedošlo.



Giuliani poprel, že by mal Trump aféru s McDougalovou. Povedal tiež, že nahrávka preukazuje, že Trump podmieňoval prípadnú platbu jej realizáciou šekom, čo by bolo zdokladované a ľahko vystopovateľné.



McDougalová predala svoj príbeh o údajnom vzťahu s Trumpom v auguste 2016 za 150.000 dolárov, National Enquirer ho však nezverejnil. Ide o praktiku známu ako "zachytiť a zastaviť", ktorá má zabrániť publikácii potenciálne škodlivej správy. David Pecker, šéf materskej firmy tohto periodika, spoločnosti American Media Inc (AMI), je priateľom Trumpa.



McDougalová tvrdí, že jej takmer rok trvajúci pomer s Trumpom sa začal v roku 2006 krátko po tom, ako mu jeho manželka Melania porodila syna.