Trumpov právnik žiada obmedzenie prípadného vypočúvania v ruskej kauze

Vypočúvanie, ak s ním bude prezident súhlasiť, by tiež nemalo prebiehať pod prísahou, uviedol vo štvrtok Guiliani, bývalý starosta New Yorku.

Washington 4. mája (TASR) - Nový šéf tímu právnikov prezidenta USA Donalda Trumpa požaduje, aby bolo prípadné Trumpovo vypočúvanie v kauze údajného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb časovo a tematicky obmedzené. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



Podľa právnika Rudyho Giulianiho by mal rozhovor vyšetrovateľov s Trumpom trvať maximálne dve a pol hodiny a mal by sa sústrediť na spomínanú tému.



Vypočúvanie, ak s ním bude prezident súhlasiť, by tiež nemalo prebiehať pod prísahou, uviedol vo štvrtok Guiliani, bývalý starosta New Yorku.



Ako príklad vhodných otázok, na ktoré by sa mal prípadný rozhovor sústrediť uviedol: "Existovala nejaká dohoda s Rusmi?" či "Došlo k nejakému stretnutiu Trumpa s Rusmi?".



Podľa Guilianiho by okrem toho mohli zaznieť aj otázky súvisiace s vlaňajším odvolaním riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho.



Špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller by chcel vypočuť Donalda Trumpa v rámci preverovania podozrení z údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb z roku 2016.



Prezidentovi právnici ale zdôrazňujú, že Trump nemá povinnosť čeliť otázkam federálnych vyšetrovateľov. Mueller preto údajne pohrozil, že by si mohol Trumpa predvolať, ak odmietne prísť dobrovoľne. Obe strany sa v súčasnosti pokúšajú dospieť k dohode o podmienkach prípadného vypočúvania.



Guiliani si myslí, že rozhodnutie, či Trump predstúpi pred vyšetrovateľov dobrovoľne, by malo padnúť v priebehu dvoch až troch týždňov. "Chceme to už mať celé za sebou," uzatvoril Giuliani.