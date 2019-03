Trumpov tím chce výsledky Muellerovho vyšetrovania skôr ako verejnosť

Osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller v piatok ukončil vyšetrovanie zásahov Ruska do prezidentských volieb v USA z roku 2016.

Washington 23. marca (TASR) - Právnici amerického prezidenta Donalda Trumpa chcú vidieť záverečnú správu osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera ešte predtým, ako bude zverejnená. Informovala o tom agentúra AP.



Oznámil to Rudy Giuliani, jeden z prezidentových právnikov, a dodal, že prezidentov tím právnikov nedostal žiadne záruky o tom, že mu to bude umožnené.



Osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller v piatok ukončil vyšetrovanie zásahov Ruska do prezidentských volieb v USA z roku 2016 a možnej spolupráce volebného štábu Donalda Trumpa s Ruskom.



Mueller svoju záverečnú správu doručil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi, ktorú ju posúdi a rozhodne o tom, koľko z nej sprístupní pre verejnosť.