Trumpova nominantka na šéfku CIA Haspelová nemá istú podporu v Senáte

Navrhovaná nástupkyňa Mikea Pompea je v súčasnosti námestníčkou riaditeľa CIA, pričom v tajnej službe pracuje už 30 rokov.

Washington 14. marca (TASR) - Nominantka prezidenta USA Donalda Trumpa na šéfku Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Gina Haspelová bude musieť vysvetliť svoju úlohu v programe CIA týkajúcom sa vypočúvania a zadržiavania predtým, ako ju potvrdia vo funkcii. Uviedli to niekoľkí významní republikánski senátori. Podľa spravodajskej stanice CNN ide o signál, že Haspelová môže potenciálne čeliť v Senáte ťažkému schvaľovaciemu boju.



Navrhovaná nástupkyňa Mikea Pompea je v súčasnosti námestníčkou riaditeľa CIA, pričom v tajnej službe pracuje už 30 rokov. V roku 2002 viedla tajnú väznicu CIA v Thajsku a neskôr bola zapojená do prípadu ničenia nahrávok výsluchov zadržiavaných osôb podozrivých z terorizmu.



Demokrati už vyjadrili nesúhlas s jej nomináciou a plánujú sa pri schvaľovacom procese zaoberať najmä jej úlohou vo vypočúvacom programe CIA z éry prezidenta Georgea W. Busha. Ľudskoprávne skupiny pritom požadujú od CIA, aby odtajnila záznamy o nej v rámci tohto programu.



Avšak Haspelovej nominácia môže byť ohrozená, iba ak by stratila podporu republikánov, ktorí majú v Senáte tesnú väčšinu v pomere 51-49. Ich podpora zatiaľ nie je istá, konštatuje CNN.



Podľa republikánskeho senátora Johna McCaina bolo týranie osôb zadržiavaných Spojenými štátmi v posledných desiatich rokoch jednou z najtemnejších kapitol v amerických dejinách. Haspelová musí počas schvaľovacieho procesu vysvetliť rozsah svojho zapojenia do vypočúvacieho programu CIA, uviedol McCain, ktorý bol sám mučený ako vojnový zajatec vo Vietname.



Demokratický senátor Ron Wyden označil za "znepokojujúcu" jej úlohu pri ničení videopások CIA a pri dohľade nad simulovaným topením (waterboardingom) zadržiavaných.



Americký prezident Trump v utorok informoval o odvolaní ministra zahraničných vecí Rexa Tillersona, ktorého by mal nahradiť šéf CIA Pompeo. Za novú šéfku tajnej služby nominoval Haspelovú a zdôraznil, že pôjde o historický medzník, keďže bude prvou ženou na poste riaditeľa CIA.