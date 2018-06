Trumpova reakcia na urážku od de Nira: Zobuď sa, opilec

Oscarový herec Robert de Niro už v minulosti niekoľkokrát zaujal voči Trumpovi kritické stanovisko.

Washington 13. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump reagoval na urážku, ktorú mu vo svojom verejnom vystúpení na nedeľňajšom slávnostnom odovzdávaní divadelných cien Tony Awards v New Yorku adresoval americký herec Robert de Niro.



De Niro vtedy prišiel na javisko a bez akéhokoľvek predslovu povedal: "Chcem povedať len jedno. Do r... s Trumpom!" Za jasotu a ovácií publika, ktoré tvorili divadelní herci, režiséri a producenti, de Niro dodal: "Toto už viac neznamená 'Preč s Trumpom!', toto znamená 'Do r... s Trumpom.'"



Trump v reakcii na to označil De Nira za jedinca s "veľmi nízkym IQ", ktorý "vo filmoch dostal veľa rán do hlavy od skutočných boxerov". Podľa agentúry DPA z Trumpovej strany šlo o zjavnú narážku na De Nirovu Oscarom ocenenú úlohu Jaka LaMottu vo filme Zúriaci býk.



Prezident tweetoval svoju reakciu na De Nirove slová, keď sa vracal zo summitu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure. Napísal okrem iného, že sledoval De Nira na Tony Awards a "skutočne verí, že mohol byť opitý". Podľa jeho názoru si De Niro zrejme neuvedomuje, ako dobre je na tom americká ekonomika, aká nízka je nezamestnanosť v USA, kam sa začalo vracať aj mnoho spoločností podnikajúcich v zahraničí. "Zobuď sa, opilec," napísal Trump.



Oscarový herec Robert de Niro už v minulosti niekoľkokrát zaujal voči Trumpovi kritické stanovisko, píše DPA. Deň po vystúpení na udeľovanie Tony Awards Trumpa opäť kritizoval za jeho vyjadrenia na adresu kanadského premiéra Justina Trudeaua.



Trump totiž cez víkend na sociálnej sieti Twitter oznámil, že nepodporí záverečné vyhlásenie summitu krajín G7 v Kanade a odôvodnil to vyjadreniami premiéra Trudeaua k novým americkým clám. Prezident USA pritom nazval kanadského premiéra "neúprimným" a "slabým".



"Ospravedlňujem sa Justinovi Trudeauovi a ostatným ľuďom z G7. Je to odporné," dodal de Niro.