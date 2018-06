Trumpovho poradcu Kudlowa po infarkte prepustili z nemocnice

Kudlow je považovaný za jednu z kľúčových postáv kontroverznej obchodnej politiky Bieleho domu.

Washington 13. júna (TASR) - Hlavného poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre ekonomické záležitosti Larryho Kudlowa prepustili v stredu z nemocnice, kde bol hospitalizovaný po tom, ako utrpel srdcový infarkt. Oznámil to Biely dom.



Kudlowa (70) prepustili z Vojenskej nemocnice Waltera Reeda pri Washingtone, kde bol hospitalizovaný od pondelka 11. júna, uviedla hovorkyňa Sarah Sandersová vo vyhlásení.



Do zdravotníckeho zariadenia ho prijali preventívne, po "veľmi miernom infarkte", ktorý ho postihol deň po tom, ako sprevádzal Trumpa na summite skupiny krajín G7 v Kanade.



"Lekári oznámili, že zotavovanie Larryho prebieha veľmi dobre," spresnila vo vyhlásení Sandersová, ktorú citovala tlačová agentúra DPA. "Prezident a administratíva sú šťastní, že Larry je doma, a tešia sa, keď ho čoskoro znovu uvidia v práci," dodala hovorkyňa.



Bývalý vedúci pracovník americkej investičnej bankovej spoločnosti Goldman Sachs a televízny komentátor utrpel srdcový infarkt po tom, čo v nedeľu poskytoval médiám rozhovory, v ktorých podporil Trumpovo vyhlásenie obviňujúce kanadského premiéra Justina Trudeaua z nečestnosti. Kudlow v médiách tvrdil, že Trudeau bodol Spojené štáty "do chrbta".



Kudlow je považovaný za jednu z kľúčových postáv kontroverznej obchodnej politiky Bieleho domu. Trump sa jeho radami riadil aj na víkendovom summite skupiny G7 v Kanade, ktorý sa skončil fiaskom po tom, čo USA stiahli svoju podporu záverečnej deklarácie.



Do funkcie bol Kudlow vymenovaný len 2. apríla tohto roku. V minulosti pracoval vo Federálnej rezervnej banke v New Yorku a bol tiež hlavným ekonómom investičnej banky Bear Stearns. Pracoval aj pre prvú vládu Ronalda Reagana (1981-1985).