Trumpovo vyhlásenie o Golanských výšinách odmietli Nemci i Francúzi

Berlín/Paríž 22. marca (TASR) - Nemecko i Francúzsko v piatok odmietli postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty by mali uznať zvrchovanosť Izraela nad Golanskými výšinami — pôvodne sýrskym územím, ktoré židovský štát obsadil v roku 1967 a oficiálne anektoval v roku 1981. Pridali sa tak k postoju Sýrie, Ruska a Iránu.



"Ak sa majú zmeniť štátne hranice, musí sa tak stať mierovou cestou za účasti všetkých zainteresovaných strán," uviedla podľa agentúry Reuters hovorkyňa nemeckej vlády Ulrike Demmerová. "Vláda (Nemecka) odmieta jednostranné kroky," dodala.



"Golanské výšiny sú územím, ktoré Izrael okupuje od roku 1967. Francúzsko anexiu (tohto územia) Izraelom z roku 1981 neuznáva," uviedol na tlačovej konferencii francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian. "Uznanie izraelskej suverenity nad okupovanými Golanskými výšinami by bolo v rozpore s medzinárodným právom, a predovšetkým so záväzkom neuznať nelegálny stav," dodal.



Trump vo štvrtok v jednom zo svojich tvítov napísal, že "po 52 rokoch je načase, aby Spojené štáty plne uznali izraelskú zvrchovanosť nad Golanskými výšinami". Šéf Bieleho domu zároveň zdôraznil, že toto územie má "kľúčový strategický a bezpečnostný význam pre štát Izrael, ako aj pre regionálnu stabilitu".



Sýrska vláda v komuniké zverejnenom štátnou tlačovou agentúrou SANA informovala, že Damask je odhodlaný získať Golanské výšiny "všetkými možnými prostriedkami".



Podobný názor ako sýrska vláda prezentovalo v piatok aj ruské ministerstvo zahraničných vecí, či Irán, ktorý je podobne ako Rusko kľúčovým spojencom vlády v Damasku.