Tsipras a Zaev viedli rozhovor cez telefón, v utorok ho zopakujú

Už 27 rokov pretrváva spor medzi Macedónskom a Gréckom.

Atény 11. júna (TASR) - Grécko a Macedónsko sú po pondelkovom telefonáte premiérov oboch krajín, Alexisa Tsiprasa a Zorana Zaeva, možno bližšie k dohode v pretrvávajúcom spore o názov postjuhoslovanskej republiky.



Ako vyplýva z informácií úradu gréckeho premiéra v Aténach, ktoré sprostredkovala tlačová agentúra APA, telefonický rozhovor prebiehal vo veľmi dobrej atmosfére a obe strany sa dohodli, že budú už v utorok opäť komunikovať telefonicky, aby objasnili ostatné detaily pripravovanej bilaterálnej dohody.



Grécko totiž nesúhlasí s názvom Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom severogréckeho regiónu (Makedoniá). Atény to dávajú do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje. Vyriešenie sporu je pri tom predpokladom pre prípadný vstup Macedónska do Severoatlantickej aliancie (NATO) či Európskej únie (EÚ).



Za najpravdepodobnejšie kompromisné riešenie sa aktuálne považuje názov Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija).



V máji Skopje predložilo návrh, podľa ktorého by nový názov mal byť Ilindenské Macedónsko (Republika Makedonija Ilindenska). Viaže sa na Ilinden, čo je deň svätého Iľju (Eliáša), ktorý sa podľa pravoslávneho kalendára pripomína 2. augusta. Macedónci si v tento deň pripomínajú ľudové povstanie Macedónska a Trácie vo vtedajšej Osmanskej ríši z roku 1903. K tomuto dňu sa okrem toho viaže aj udalosť z roku 1944, keď boli v kláštore svätého Prohora Pčinjského na území dnešného južného Srbska položené základy neskoršej juhoslovanskej republiky Macedónsko.



Grécko však označilo navrhovaný názov Ilindenské Macedónsko za "neprijateľný" napriek tomu, že ho macedónsky premiér Zaev označil za "kompromisný a akceptovateľný pre obe strany". Podľa jeho slov však o novom názve krajiny definitívne rozhodnú občania v referende.