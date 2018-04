Tsipras: Grécko-turecké vzťahy prekonávajú obdobie nestability

Vzťahy medzi Gréckom a Tureckom - dvoma členskými krajinami NATO - boli v minulosti často veľmi napäté.

Atény 17. apríla (TASR) - Vzťahy medzi Gréckom a Tureckom v súčasnosti prekonávajú "obdobie nestability", v ktorom Atény majú pre svojho východného suseda "odkaz spolupráce", ale aj "odkaz rozhodnosti". Grécky premiér Alexis Tsipras to povedal v utorok počas návštevy ostrova Kastelorizo blízko tureckého egejského pobrežia, kam prišiel otvoriť zariadenie na odsoľovanie morskej vody.



"Je pravda, že mnohokrát sa ocitáme v neľahkých časoch, keď čelíme neospravedlniteľnému správaniu, provokatívnemu a agresívnemu prístupu zo strany našich susedov," povedal Tsipras, ktorého citovala agentúra AP. "A je pravda, že aj v týchto dňoch prekonávame jedno takéto obdobie nestability, ktoré nie je v súlade so zásadami dobrého susedstva alebo pravidlami medzinárodného práva," dodal grécky premiér.



Pokiaľ ide o susedné krajiny, Grécko sa podľa Tsiprasa snaží o spoluprácu, vzájomný rešpekt a mierové spolunažívanie. "Grécko nikoho neohrozuje, ale ani sa nikoho nebojí... a dokáže brániť svoje zvrchované práva od jedného okraja až po druhý," upozornil.



Vzťahy medzi Gréckom a Tureckom - dvoma členskými krajinami NATO - boli v minulosti často veľmi napäté, a to prevažne pre teritoriálne spory v Egejskom mori a otázku Cypru. Od začiatku 70. rokov sa dostali Atény a Ankara trikrát až na pokraj vojny.



Grécko-turecké vzťahy sa z týchto dôvodov v posledných týždňoch opäť zhoršili. V pondelok Ankara obvinila Atény z provokácie po tom, ako došlo k vztýčeniu gréckej vlajky na jednom zo sporných, neobývaných ostrovčekov v Egejskom mori neďaleko tureckého pobrežia.