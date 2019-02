Tsipras reorganizoval kabinet, vzdal sa riadenia rezortu diplomacie

Novým šéfom tohto rezortu sa stal doterajší námestník ministra Jorgos Katrugalos,

Atény 15. februára (TASR) - Grécky premiér Alexis Tsipras uskutočnil "obmedzenú" reorganizáciu svojho kabinetu, pričom sa zriekol funkcie ministra zahraničných vecí, ktorú dočasne zastával niekoľko mesiacov. Novým šéfom tohto rezortu sa stal doterajší námestník ministra Jorgos Katrugalos, oznámil v piatok podľa agentúry AP hovorca kabinetu Dimitris Tzanakopulos.



Hovorca uviedol, že Tsipras "už nepovažuje za potrebné ponechávať si portfólio zahraničných vecí", keďže medzičasom vstúpila do platnosti dohoda so susedným Macedónskom o zmene názvu tejto krajiny na Severomacedónsku republiku. Spory okolo normalizácie vzťahov s Macedónskom, ktorú Tsipras obhajuje, v januári spôsobili, že vládu opustila nacionalistická strana Nezávislí Gréci (ANEL) na čele s ministrom obrany Panosom Kammenosom.



Tsipras prevzal riadenie rezortu zahraničných vecí ešte vlani v októbri, keď odstúpil minister Nikos Kotzias, hlavný vyjednávač Grécka v rokovaniach s Macedónskom. Ten sa dostal predtým do sporu s Kammenosom, čo sa týkalo práve dohody so susednou krajinou.



Okrem ministra zahraničných vecí boli v piatok oznámené aj mená nových námestníkov ministrov pre rezorty zahraničných vecí, práce, infraštruktúry, migrácie a záležitostí regiónu Makedónia a Trácia. Noví členovia vlády zložia prísahy budúci pondelok, keď sa Tsipras vráti z plánovanej návštevy Mníchova.