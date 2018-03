Túlavého hrocha sa podarilo odchytiť a previezť do zoo

Mexický úrad pre ochranu životného prostredia zatiaľ nezistil, ako sa približne 600-kilogramový hroch dostal do blízkosti mesta Las Choapas, predpokladá však, že niekomu utiekol.

Mexiko 20. marca (TASR) - Mexickým úradom sa podarilo po desiatich dňoch odchytiť hrocha, ktorého spozorovali túlať sa v močaristej oblasti na území štátu Veracruz. Zviera vyskytujúce sa prirodzene iba v Afrike previezli do zoologickej záhrady, informovali v utorok agentúry AP a DPA.



Mexický úrad pre ochranu životného prostredia zatiaľ nezistil, ako sa približne 600-kilogramový hroch dostal do blízkosti mesta Las Choapas, predpokladá však, že niekomu utiekol. Miestni obyvatelia ho medzitým pomenovali Tyson a zjavne vzdorovali snahám o jeho odchytenie.



Úradníci žiadali verejnosť o pomoc, pričom varovali, že ide o zviera, ktoré môže byť nebezpečné pre ľudí a iné živočíšne druhy. Podľa zverejnených informácií hrocha odchytili bez použitia omračujúcich prostriedkov, keďže sa nechal vlákať do prepravky pomocou ovocia a zeleniny.