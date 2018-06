Tunisan s výrobou ricínu pokročil, terč možného útoku nie je známy

Známi nemeckí toxikológovia pritom v uplynulých dňoch upozornili na prudkosť jedu ricín.

Kolín nad Rýnom 14. júna (TASR) - Tunisan, ktorého v utorok zadržali v nemeckom Kolíne nad Rýnom a na ktorého v stredu vydali zatykač, vyrábal biologické zbrane v byte už niekoľko týždňov a s výrobou smrteľne jedovatého ricínu už značne pokročil.



Suroviny na to získal, ako potvrdila vo štvrtok Spolková prokuratúra, prostredníctvom webu a od začiatku júna s nimi pracoval. Dvadsaťdeväťročný Sief Allah H. je preto dôvodne podozrivý z úmyselnej produkcie biologických zbraní. Indície, že by muž plánoval konkrétny útok alebo bol členom niektorej z teroristických organizácií, vyšetrovatelia v Karlsruhe však zatiaľ nemajú.



Ako formuloval vo štvrtok krajinský minister vnútra Severného Porýnia-Vestfálska Herbert Reul, potenciál nebezpečenstva, ktoré Tunisan predstavoval, bol relatívne vysoký.



Uväznený konal podľa doterajších poznatkov krajinského rezortu vnútra sám, bez komplicov.



Tuniský občan, ktorý prišiel do Nemecka v roku 2016, sa v hľadáčiku Spolkového úradu pre ochranu ústavy ocitol v apríli 2017, odkedy boli jeho aktivity monitorované. Pozornosť na seba upriamil nákupmi na webe, keď si objednal 1000 semienok ricínu obyčajného či elektrický mlynček na kávu.



Známi nemeckí toxikológovia pritom v uplynulých dňoch upozornili na prudkosť jedu ricín a fakt, že napríklad jeho extrakt z jediného semienka je smrteľný pre deti.



Odhalenému sa jeho zámer vyrobiť ricín podarilo zrealizovať v praxi začiatkom júna tohto roku, uviedla Spolková prokuratúra a potvrdila, že ricín zaistili v Tunisanovom bydlisku.



Z informácií internetového vydania spravodajského týždenníka Der Spiegel vyplýva, že sa Tunisan riadil návodom teroristickej organizácie Islamský štát na výrobu ricínovej bomby.



Spolková prokuratúra však zdôraznila, že nie je definitívne objasnené, či uväznený chcel spáchať islamisticky motivovaný útok, pre to nejestvuje zatiaľ dôvodné podozrenie. Niet ani informácií o tom, kedy a kde chcel muž eventuálne použiť prudko jedovatú látku.



Podľa informácií internetového vydania denníka Kölner Stadt-Anzeiger, odvolávajúceho sa na vysokopostavené bezpečnostné zdroje, muža nemecké justičné orgány podozrievajú, že je bojovníkom IS.



Iba pred niekoľkými týždňami došlo vo Francúzsku k zadržaniu dvoch bratov egyptského pôvodu, ktorí pripravovali podľa tamojšieho rezortu vnútra útok s využitím trhaviny alebo ricínu.