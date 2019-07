Tuniského prezidenta prepustili z nemocnice

Sabsího hospitalizáca v Tunisku vyvolala obavy, že jeho dočasná neprítomnosť by mohla vyvolať veľkú neistotu na politickej scéne práve v súvislosti s blížiacimi sa voľbami.

Tunis 2. júla (TASR) - Tuniského prezidenta Bádžího Káida Sabsího v pondelok prepustili z nemocnice, kde bol hospitalizovaný od minulého štvrtka. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Prezidentská kancelária vo štvrtok na svojej facebookovej stránke minulý štvrtok vysvetlila, že 92-ročný Sabsí "vážne ochorel a previezli ho do vojenskej nemocnice v Tunise".



Toto oznámenie prišlo krátko po dvoch samovražedných útokoch v Tunise namierených voči bezpečnostným zložkám, pri ktorých prišiel o život jeden policajt a osem ľudí utrpelo zranenia.



Agentúra AP pripomína, že prvý tuniský slobodne zvolený prezident Sabsí sa ujal funkcie v roku 2014. Nedávno oznámil, že v novembrových voľbách nebude kandidovať s odôvodnením, že krajinu by mal viesť mladší človek.



Sabsího hospitalizáca v Tunisku vyvolala obavy, že jeho dočasná neprítomnosť by mohla vyvolať veľkú neistotu na politickej scéne práve v súvislosti s blížiacimi sa voľbami. Niektoré zdroje uviedli, že Sabsího stav bol kritický.



Prezidentská kancelária oznámila, že Sabsího po nutnej liečbe a po zotavení prepustili z vojenskej nemocnice v pondelok večer a previezli ho do jeho rezidencie v Kartágu.