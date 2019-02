Džihádistov odsúdili na doživotie za útoky na turistov v Tunisku

Pri masakre v múzeu Bárdú (Bardo) v Tunise z marca 2015 mladí tuniskí džihádisti zastreli 21 zahraničných turistov a jedného policajta.

Tunis 9. februára (TASR) - Súd v Tunisku uložil tresty doživotného väzenia siedmim moslimským extrémistom obvineným z podielu na dvoch útokoch z roku 2015, pri ktorých bolo usmrtených niekoľko desiatok zahraničných turistov. Podľa tlačovej agentúry AFP to oznámila v sobotu tuniská prokuratúra.



Vo veci úzko prepojených útokov, ktoré sa odohrali niekoľko mesiacov po sebe v hlavnom meste Tunis a plážovom stredisku Marsá al-Kantáwí, boli vedené dva samostatné procesy. Niektorí z obvinených vyviazli s miernejšími trestami, a to v rozsahu šesť až 16 rokov odňatia slobody, uviedol hovorca prokuratúry Sufján Slítí.



Pri masakre v múzeu Bárdú (Bardo) v Tunise z marca 2015 mladí tuniskí džihádisti zastreli 21 zahraničných turistov a jedného policajta. V júni 2015 potom nasledoval útok v hoteli Riu Imperial Marhaba v obľúbenom letovisku Marsá al-Kantáwí (Port El-Kantaoui) neďaleko mesta Súsa, kde prišlo o život 38 turistov, väčšinou Britov.



K obom útokom sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).



V procesoch vystupovali desiatky obžalovaných, mnohých z nich však zbavili obvinení. Troch obžalovaných odsúdili na doživotie za streľbu v múzeu, ďalších štyroch za neskoršie vraždenie v Marsá al-Kantáwí. Prokuratúra v oboch prípadoch avizovala podanie odvolaní.



Viacerí obžalovaní tvrdili, že hlavným organizátorom útokov bol muž identifikovaný ako Šamsaddín Sandí, ktoré sa nepodarilo zadržať. Podľa tuniských médií Sandí vo februári 2016 prišiel o život pri americkom nálete v susednej Líbyi, čo však doposiaľ nebolo potvrdené.



Medzi súdenými osobami boli aj šiesti príslušníci bezpečnostných zložiek, ktorým kládli za vinu, že počas útoku v Marsá al-Kantáwí neposkytli pomoc ľuďom v nebezpečenstve. Pozostalí po obetiach útokov z Francúzska a Belgicka sledovali pojednávanie prostredníctvom videoprenosu.



Okrem mnohých obetí na životoch mali útoky z roku 2015 zničujúci vplyv na cestovný ruch, ktorý je pre Tunisko životne dôležitý.