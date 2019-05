V Stredozemnom mori sa utopilo 60 migrantov

Tuniskí rybári zachránili 16 ľudí, ktorí strávili osem hodín v studenej vode, a previezli ich na pevninu pri tuniskom meste Zarzis.

Tunis 11. mája (TASR) - Približne 60 prevažne bangladéšskych migrantov zomrelo vo vodách Stredozemného mora po tom, ako sa pri Tunisku prevrátil malý čln, v ktorom sa viezli. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



Tuniská organizácia Červeného kríža v sobotu s odvolaním sa na svedkov tragédie uviedla, že nešťastie sa stalo po tom, ako sa plavidlo vydalo na cestu zo severoafrickej Líbye do Talianska. Skupina približne 75 ľudí vyplávala na more z líbyjského prístavu Zuára vo štvrtok večer vo veľkej lodi. Migrantov neskôr presunuli na menšie plavidlo a to sa potopilo pri pobreží Tuniska.



"Migrantov premiestnili do menšieho nafukovacieho člna, ktorý bol preťažený a o desať minút neskôr sa potopil," povedal pre AFP predstaviteľ tuniského Červeného kríža.



Tuniskí rybári zachránili 16 ľudí, ktorí strávili osem hodín v studenej vode, a previezli ich na pevninu pri tuniskom meste Zarzis.



Západné pobrežie Líbye je hlavným východiskovým bodom pre migrantov smerujúcich do Európy. Ich počet však poklesol, odkedy Taliansko aj Európska únia zintenzívnili podporu líbyjskej pobrežnej stráže.