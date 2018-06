Turci opäť bombardovali ciele kurdských povstalcov v severnom Iraku

Pohorie Kandíl v severnom Iraku je miestom, kde sa podľa predpokladov nachádza sídlo najvyššieho velenia Strany kurdských pracujúcich (PKK).

Istanbul 17. júna (TASR) - Turecké vzdušné sily opäť bombardovali pozície povstalcov zo Strany kurdských pracujúcich (PKK) na severe Iraku, informuje agentúra DPA.



Turecká štátna tlačová agentúra Anadolu v nedeľu uviedla, že turecká armáda zaútočila aj na ciele v regióne Hakkari na juhovýchode Turecka. Okrem iného sa pri útokoch podarilo zničiť úkryty a sklady munícií, ako aj zneškodniť deväť bojovníkov PKK. Vo vyhlásení nebolo presne uvedené, či to znamená zabitie, zajatie alebo zranenie, píše DPA.



Pohorie Kandíl v severnom Iraku je miestom, kde sa podľa predpokladov nachádza sídlo najvyššieho velenia PKK. Turecký minister obrany Nurettin Canikli (vysl. džanikli) tento týždeň uviedol, že Ankara posilnila pozície svojej armády na základniach nachádzajúcich sa na severe Iraku a zostane v regióne dovtedy, kým PKK prestane znamenať pre Turecko hrozbu.



Canikli zároveň poprel, že by operácie Turecka proti Kurdom v oblasti severného Iraku boli zamerané na podnecovanie nacionalistických nálad pred nadchádzajúcimi tureckými voľbami, ktoré sa uskutočnia 24. júna.



PKK a turecká vláda spolu zvádzajú boj už niekoľko desaťročí. V konflikte prišlo doposiaľ o život najmenej 40.000 ľudí. V júli 2015 sa konflikt po takmer dvojročnom prímerí opäť rozhorel.



PKK je v Turecku, Európe a USA považovaná za teroristickú organizáciu. So zbraňou bojuje za kurdský štát alebo autonómne územie na juhovýchode Turecka.