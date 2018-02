Turecká armáda v Sýrii neutralizovala ďalších 23 teroristov

Tureckí vojaci pripravujú tanky na okraji tureckej hraničnej dediny Sugedigi so Sýriou. Archívna snímka.

Turecko používa termín neutralizácia v prípade zabitia, zranenia alebo zajatia nepriateľských bojovníkov.

Ankara 6. februára (TASR) - V enkláve Afrín na severozápade Sýrie bolo v rámci operácie Olivová ratolesť "neutralizovaných" v utorok 23 teroristov. Od začiatku ofenzívy sa tak tento počet zvýšil už na 970, oznámil v utorok generálny štáb tureckej armády.



Turecko používa termín "neutralizácia" v prípade zabitia, zranenia alebo zajatia nepriateľských bojovníkov, poznamenala agentúra Anadolu.



Turecká armáda vo vyhlásení uviedla, že neutralizovala "teroristov" z kurdských skupín ako sú Strana kurdských pracujúcich (PKK), Strana demokratickej jednoty (PYD), Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ale aj z teroristickej organizácie Islamský štát (IS).



Generálny štáb tureckej armády tvrdí, že cieľom operácie je nastoliť bezpečnosť a stabilitu pozdĺž hraníc Turecka a "chrániť Sýrčanov pred útlakom a krutosťou teroristov". Zároveň konštatoval, že operácia sa uskutočňuje v rámci "práv Turecka založených na medzinárodnom práve, rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN a jeho právach na sebaobranu podľa Charty OSN, rešpektujúc územnú celistvosť Sýrie". Terčom operácie sú podľa generálneho štátu len "teroristi" a armáda v "maximálnej miere" dbá na to, aby nedošlo k ujmám na strane civilného obyvateľstva.



Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda (FSA) začali ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín 20. januára. Ankara ňou nový front v sedem rokov zúriacej sýrskej občianskej vojne.



Afrín kontrolujú kurdské milície YPG, ktoré sú však zároveň spojencami USA v boji proti IS. Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku, kde bojuje za väčšiu autonómiu, zakázaná.