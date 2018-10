Turecká polícia postrelila muža smerujúceho k izraelskej ambasáde

Traktorista, ktorý ignoroval výzvy na zastavenie a bol zasiahnutý do nohy, neskôr povedal polícii, že plánoval protest pred izraelskou ambasádou, uviedla turecká štátna agentúra Anadolu.

Ankara 16. októbra (TASR) - Polícia v Ankare v utorok postrelila vodiča traktora, ktorý narazil do viacerých áut v tureckom hlavnom meste a zrejme smeroval k izraelskému veľvyslanectvu.



Traktorista, ktorý ignoroval výzvy na zastavenie a bol zasiahnutý do nohy, neskôr povedal polícii, že plánoval protest pred izraelskou ambasádou, uviedla turecká štátna agentúra Anadolu.



Štyridsaťpäťročného vodiča nakoniec zastavili v lokalite ležiacej v blízkosti rezidencie izraelského veľvyslanca. Nie je jasné, či si pomýlil rezidenciu s ambasádou.



Úrad ankarského guvernéra uviedol, že muž sa od roku 2007 podroboval liečbe psychických problémov.



Podľa agentúry Anadolu polícia strážiaca budovu parlamentu vystrelila do vzduchu varovné výstrely s cieľom zastaviť traktor na Atatürkovom bulvári lemovanom vládnymi budovami a ambasádami. Traktor však pokračoval v ceste a vrážal do áut.



Nakoniec ho zastavili na ulici približne dva kilometre od izraelskej rezidencie. Zdemoloval pritom zaparkované autá.



Agentúra AP pripomína, že izraelský veľvyslanec sa v máji vrátil naspäť do Izraela v dôsledku diplomatického sporu medzi oboma krajinami.