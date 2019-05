Turecká polícia zadržala 25 ľudí napojených na prevádzačov migrantov

Podozriví údajne pracovali pre gang, ktorý migrantov prevádzal z Iraku a Sýrie do Európy.

Istanbul 29. mája (TASR) - Celkovo 25 ľudí zadržala v stredu turecká polícia pre ich údajné napojenie na rozsiahlu sieť prevádzačov migrantov. S odvolaním sa na správu tureckej súkromnej tlačovej agentúry Demirören o tom informovala agentúra DPA.



Podozriví údajne pracovali pre gang, ktorý migrantov prevádzal z Iraku a Sýrie do Európy. Zadržali ich pri raziách v Istanbule a tiež provinciách Mugla, Balikesir a Čanakkale ležiacich na pobreží Egejského mora. Medzi zadržanými je šesť cudzincov vrátane Iračana, ktorý je údajným vodcom prevádzačského gangu, píše Demirören.



Razie vykonala istanbulská polícia v spolupráci s tajnou službou i pobrežnou strážou. Polícia pri zásahoch skonfiškovala dokumenty, hotovosť v eurách i dolároch a pri pobreží okresu Marmaris v provincii Mugla zhabala tiež sedem lodí.



Prevádzačský gang údajne vyberal od každého migranta za nelegálny prechod do európskych krajín, prevažne Grécka a Talianska, približne 5000 eur.



Migranti sa často snažia dostať z Turecka do Grécka či ďalej do Európy práve prechodom cez Egejské more, približuje DPA. Dodáva, že v samotnom Turecku žije aktuálne vyše 3,5 milióna sýrskych utečencov a tiež vysoké počty migrantov z krajín ako Irak či Afganistan.