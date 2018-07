Turecká polícia zadržala 43 osôb podozrivých z členstva v IS

Džihádisti z IS spáchali v Turecku v uplynulých rokoch početné útoky.

Istanbul 23. júla (TASR) - Turecká polícia zadržala 43 osôb pre podozrenie, že sú zahraničnými členmi militantnej skupiny Islamský štát (IS). Podľa pondelkového oznámenia ich zatkli pri sérii razií v rôznych častiach Istanbulu, informuje agentúra Reuters.



Istanbulské protiteroristické policajné jednotky uskutočnili operáciu ešte v piatok, keď zasahovali na celkovo 15 adresách v meste, vyplýva z policajného oznámenia. Podľa neho sa predpokladá, že zadržaní sú členmi skupín na sociálnych médiách, spojených s IS, pričom boli v kontakte s ľuďmi v zónach konfliktu.



Džihádisti z IS spáchali v Turecku v uplynulých rokoch početné útoky. Pri jednom z nich zabili 1. januára 2017 v nočnom klube v Istanbule 39 ľudí a ich bombový útok v historickom centre tohto mesta si v roku 2016 vyžiadal 12 životov.



Turecko zintenzívnilo operácie svojich bezpečnostných síl zamerané proti stúpencom IS v krajine, počas ktorých za posledné roky zadržali mnohých predpokladaných militantov a zničili viacero ich buniek, dodáva Reuters.