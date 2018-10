Turecká prokuratúra: Chášukdžího uškrtili a potom rozštvrtili

Uvedené vyhlásenie je podľa AP prvým prípadom, keď niektorý z tureckých predstaviteľov verejne potvrdil, že Chášukžího po príchode na konzulát uškrtili a rozštvrtili.

Istanbul 31. októbra (TASR) - Novinár Džamál Chášukdží sa stal obeťou úkladnej vraždy, pri ktorej ho uškrtili hneď po vstupe do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Páchatelia telo následne rozštvrtili a zbavili sa ho, uviedol v stredu úrad hlavného istanbulského prokurátora Irfana Fidana vo vyhlásení, o ktorom informovala tlačová agentúra AP.



Doterajšie rozhovory so saudskoarabským generálnym prokurátorom Saúdom Mudžibom, ktorý v súvislosti s kauzou Chášukdžího pricestoval do Istanbulu, nepriniesli žiadne "konkrétne výsledky", a to i napriek "dobromyseľným snahám" tureckých orgánov odhaliť pravdu, dodala prokuratúra.



Uvedené vyhlásenie je podľa AP prvým prípadom, keď niektorý z tureckých predstaviteľov verejne potvrdil, že Chášukžího po príchode na konzulát uškrtili a rozštvrtili.



Saudskoarabský generálny prokurátor Mudžib sa v noci na stredu stretol v Istanbule s predstaviteľmi tureckej tajnej služby. Na základe dohody o spolupráci pri vyšetrovaní medzi Rijádom a Ankarou sa už stretol aj s istanbulským prokurátorom Fidanom a navštívil tiež saudskoarabský konzulát, kde k vražde došlo.



Turecko žiada o vydanie 18 podozrivých Saudskoarabov, ktorí sú vo svojej vlasti zadržiavaní v súvislosti s vraždou Chášukdžího. Tento kritik saudskoarabského korunného princa a prispievateľ denníka The Washington Post zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov konzulátu v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady potrebné pre sobáš s tureckou snúbenicou.



Saudskorabskí predstavitelia pôvodne tvrdili, že novinár konzulát opustil, prokuratúra tohto kráľovstva však minulý týždeň priznala, že bol zavraždený. Turecko žiada Saudskú Arábiu o informácie ohľadom Chášukdžího pozostatkov, ktoré sa stále nenašli, ako aj o tom, kto vraždu nariadil.