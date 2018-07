Turecká prokuratúra vydala zatykače na ďalších 68 príslušníkov armády

Ide o príslušníkov tureckých pozemných síl, pričom 19 spomedzi podozrivých je v aktívnej vojenskej službe.

Istanbul 2. júla (TASR) - Turecká prokuratúra vydala zatykače na 68 príslušníkov ozbrojených zložiek pre údajné napojenie na moslimského duchovného Fethullaha Gülena, obviňovaného zo zosnovania pokusu o štátny prevrat z roku 2016. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na turecké médiá.



Ide o príslušníkov tureckých pozemných síl, pričom 19 spomedzi podozrivých je v aktívnej vojenskej službe, spresnila turecká štátna agentúra Anadolu.



Polícia v súvislosti so zadržaním podozrivých osôb vykonala súbežné operácie v 19 provinciách po celej krajine vrátane metropoly Ankary. V rámci zmienených operácií už 19 vojakov zatkli.



Podľa zdrojov z prokuratúry v Ankare, ktoré citovala Anadolu, sú tieto osoby podozrivé z toho, že boli v kontakte so stúpencami islamského klerika Fethullaha Gülena prostredníctvom verejných telefónnych automatov. Ide o metódu, o ktorej sa predpokladá, že ju používajú Gülenovi priaznivci.



Medzi osobami, na ktoré boli vydané zatykače, je 22 plukovníkov a 27 podplukovníkov, píše Anadolu.



Najnovšie zatknutia turecké úrady uskutočnili v súvislosti s pokusom o prevrat, ktorý podľa vlády vykonali stúpenci Gülena, žijúceho v exile v USA. Ten však účasť na pokuse o prevrat popiera.



Z marcových údajov OSN vyplýva, že v Turecku od pokusu o prevrat zadržali už 160.000 ľudí a prepustili z práce približne rovnaký počet zamestnancov štátnej správy. Viac ako 50.000 zo zadržaných osôb oficiálne obvinili a počas procesov s nimi umiestnili do väzby.