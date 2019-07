Turecko vydalo zatykače na ďalších ľudí údajne napojených na Gülena

Turecká vláda tvrdí, že pokus o prevrat vykonali práve Gülenovi stúpenci. Gülen však akýkoľvek podiel odmieta.

Ankara 9. júla (TASR) - Turecká polícia podnikla na celom území krajiny razie, ktorých cieľom bolo zadržať takmer 200 príslušníkov armády, podozrivých z napojenia na skupinu obviňovanú z pokusu o vojenský prevrat z roku 2016. Podľa agentúry AFP o tom informovali miestne médiá a úrady.



Úrad prokurátora v Istanbule vydal zatykače na mená 176 príslušníkov armády v aktívnej službe. Medzi nimi je jeden plukovník, päť majorov a 100 poručíkov z rozličných typov vojsk. Všetci sú podozriví z napojenia na hnutie moslimského duchovného Fethullaha Gülena, žijúceho v exile v USA.



Turecká vláda tvrdí, že pokus o prevrat vykonali práve Gülenovi stúpenci. Gülen však akýkoľvek podiel odmieta.



Od neúspešného pokusu o prevrat v roku 2016 v Turecku zadržali či zo zamestnania prepustili desaťtisíce zamestnancov verejného sektora, ktorí údajne boli v spojením s Gülenovým hnutím.



Turecké vedenie toto hnutie od mája roku 2016 označuje za teroristické a používa preň názov Fethullahova teroristická organizácia.



K pokusu o prevrat v Turecku došlo v noci z 15. na 16. júla 2016. Pri násilnostiach vtedy zahynulo 248 ľudí. Do tejto bilancie nie je zahrnutých 24 zabitých pučistov.



Do prevratu bolo zapojených viac ako 8000 vojakov tureckej armády, ktorí pri ňom použili 35 lietadiel, 37 vrtuľníkov, 246 obrnených vozidiel a 4000 ručných zbraní.



Prezident republiky Recep Tayyip Erdogan po potlačení prevratu vyhlásil v krajine výnimočný stav a úrady začali prenasledovať a zatýkať ľudí podozrivých z napojenia na Gülenovo hnutie. Razie trvajú doteraz, a to aj napriek kritike západných spojencov Turecka a ochrancov ľudských práv.



Kritici tvrdia, že vláda využíva tieto čistky na tvrdé zákroky voči svojim oponentom. Vládni predstavitelia však zdôrazňujú, že razie sú potrebné na odstránenie Gülenovho vplyvu v štátnych orgánoch.



Podľa tureckého ministerstva spravodlivosti sa pre pokusu o puč konalo už okolo 290 súdnych procesov, pričom vo väčšine z nich už padli rozsudky - odsúdených bolo približne 3300 ľudí.