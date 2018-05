Turecká vládna strana zvolila Erdogana za prezidentského kandidáta

Predčasné prezidentské a parlamentné voľby sa majú v Turecku konať 24. júna v situácii, keď v krajine zrejme stále bude platiť výnimočný stav.

Istanbul 3. mája (TASR) - Turecká vládna strana vo štvrtok oficiálne zvolila prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana za svojho kandidáta pre júnové prezidentské voľby. Oznámil to turecký premiér Binali Yildirim, ktorého citovala agentúra AP.



Potvrdenie kandidatúry sa všeobecne očakávalo. Tento krok podporilo všetkých 316 poslancov vládnucej islamsko-konzervatívnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP), ktorej predsedom je Erdogan.



Opätovnú kandidatúru súčasného prezidenta podporujú aj spojenci AKP z krajne pravicovej Strany národného hnutia (MHP).



Meno svojho prezidentského kandidáta má ešte pred víkendom oznámiť aj hlavný opozičný subjekt, sekularistická Republikánska ľudová strana (CHP). Medzi kandidátmi menších opozičných strán je aj bývalá ministerka vnútra Meral Akšenerová.



Predčasné prezidentské a parlamentné voľby sa majú v Turecku konať 24. júna v situácii, keď v krajine zrejme stále bude platiť výnimočný stav. Znepokojenie nad tým vyjadrili Spojené štáty, podľa ktorých zákony platiace počas výnimočného stavu by mohli znemožniť uskutočnenie spravodlivých volieb.



Prezident Erdogan dominuje v tureckej politike od roku 2002, keď jeho strana AKP prvýkrát získala moc. Podľa britského denníka Guardian je Erdogan jasným favoritom júnových volieb a vážnejšiu výzvu by pre neho mohlo predstavovať len vytvorenie širšieho opozičného bloku. CHP sa už dohodla s tromi menšími opozičnými stranami na volebnej koalícií pre parlamentné voľby.