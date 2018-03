Na turecké centrum v nemeckom Ahlene útočili podpaľači

V očakávaní ďalších protestov sa miestne úrady zároveň rozhodli sprísniť bezpečnostné opatrenia.

Berlín 12. marca (TASR) - Neznámi páchatelia útočili v pondelok ráno zápalnými fľašami na turecké kultúrne centrum v meste Ahlen v nemeckej spolkovej Severné Porýnie-Vestfálsko. S odvolaním sa na miestnu políciu o tom informovala agentúra DPA.



Incident by podľa miestnych úradov mohol súvisieť s víkendovými demonštráciami Kurdov proti pokračujúcej ofenzíve tureckých ozbrojených síl v enkláve Afrín na severozápade Sýrie. V očakávaní ďalších protestov sa miestne úrady zároveň rozhodli sprísniť bezpečnostné opatrenia.



Proti tureckej ofenzíve v Afríne protestovali počas uplynulého víkendu Kurdi vo viacerých nemeckých mestách. Ich demonštrácie sa zaobišli bez násilností, výnimkou boli protesty v Berlíne a Düsseldorfe, kde sa dostali do potýčok s miestnymi Turkami. Či s týmito protestmi súvisia aj štyri útoky - na dve turecké mešity, predajňu ovocia a zeleniny a turecko-nemecký klub -, ku ktorým došlo v uplynulých dňoch v nemeckých mestách, doposiaľ podľa agentúry DPA nie je zrejmé.



K podpaľačskému útoku došlo v nedeľu v berlínskej mešite, prevádzkovanej náboženskou organizáciou DITIP. Plamene podľa jej predstaviteľov zničili celý interiér budovy.



Ďalší útok sa stal v nedeľu v meste Meschede v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, kde neznámi páchatelia hádzali na tureckých prisťahovalcov rozbušky. Podpaľačský útok na tureckú predajňu ovocia a zeleniny v nedeľu zaznamenali v meste Itzehoe v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko. Ešte v piatok sa terčom obdobného útoku stala aj mešita v meste Lauffen am Neckar.



K zraneniam pri týchto incidentoch nedošlo. Zábery z útokov v Meschede a Lauffene sa objavili aj na kurdskej webstránke tvrdiacej, že páchateľmi týchto činov sú mladí Kurdi. Turecké a kurdské združenia v Nemecku útoky odsúdili.



Nemecké bezpečnostné zložky boli upovedomené o tom, že skupiny Kurdov vyzvali v pondelok prostredníctvom internetu na násilné demonštrácie. "Miestne orgány situáciu sledujú a v prípade potreby vykonajú nevyhnutné preventívne opatrenia," povedal v tejto súvislosti hovorca nemeckého ministerstva vnútra.