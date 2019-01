Turecké lietadlo prerušilo let do Paríža pre nevoľnosť pasažiera

Airbus pristál bezpečne o 11.50 h a o pacienta sa postarala budapeštianska letisková zdravotná služba RESZ.

Budapešť 14. januára (TASR) - Let spoločnosti Turkish Airlines smerujúci z Istanbulu do Paríža v pondelok krátko predpoludním núdzovo pristál na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta po tom, čo u jedného staršieho pasažiera zistili náznaky infarktu.



Podľa maďarského leteckého servera AIRportal.hu prišlo 71-ročnému Turkovi nevoľno a posádka lietadla Airbus A320-232 sa vo vzdušnom priestore Maďarska rozhodla prerušiť let a pristáť v Budapešti.



Airbus pristál bezpečne o 11.50 h a o pacienta sa postarala budapeštianska letisková zdravotná služba RESZ. Záchranárom sa podarilo stabilizovať zdravotný stav muža, ktorého následne vrtuľníkom previezli na oddelenie intenzívnej starostlivosti Juhopeštianskej nemocnice.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach