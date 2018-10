HODINKY PREHOVORILI: Turecko má nahrávku vraždy novinára Chášukdžího

Nové tvrdenie v denníku zatiaľ nevysvetľuje, ako sa tamojšie orgány dostali aj k videonahrávke údajnej vraždy, píše agentúra AP.

Istanbul/Washington 13. októbra (TASR) - Turecké úrady majú zvukovú nahrávku predpokladanej vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího z hodiniek Apple Watch, ktoré mal na ruke, keď začiatkom minulého týždňa vošiel do konzulátu Saudskej Arábie v Istanbule. Informovali o tom v sobotu provládne turecké noviny Sabah.



Nové tvrdenie v denníku, prostredníctvom ktorého tureckí bezpečnostní predstavitelia prezradili veľkú časť informácií o prípade, zatiaľ nevysvetľuje, ako sa tamojšie orgány dostali aj k videonahrávke údajnej vraždy, píše agentúra AP.



Americké noviny Washington Post totiž v piatok s odvolaním sa na anonymné zdroje uviedli, že turecká vláda informovala predstaviteľov USA, že má zvukovú nahrávku i videozáznam, ktoré dokazujú, že Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte zavraždili.



Nová správa však zvyšuje tlak na Saudskú Arábiu, aby vysvetlila, čo sa stalo s novinárom a kritikom Rijádu po tom, ako 2. októbra vstúpil do konzulátu. Kráľovstvo trvá na tom, že obvinenia voči nemu sú "nepodložené".



Podľa denníka Sabah turecké orgány získali zvukovú nahrávku z Chášukdžího telefónu iPhone a jeho konta iCloud. Novinár dal svoje telefóny svojej snúbenici pred tým, ako vošiel do budovy konzulátu, pričom jeho hodinky Apple Watch boli synchronizované s iPhonom. Správa Sabahu, odvolávajúca sa na "spoľahlivé zdroje", sa však nevenuje niektorým technickým aspektom, ktoré podľa AP vyvolávajú otázky napríklad v súvislosti s možnosťami dostať sa k zmieneným záznamom.



Tureckí predstavitelia sa domnievajú, že Chášukdžího zabilo na konzuláte v Istanbule 15-členné "vražedné komando" zo Saudskej Arábie. Turecko však dosiaľ žiadne dôkazy o vražde nezverejnilo, aj keď zábery z bezpečnostných kamier okolo konzulátu ukazujú, ako približne dve hodiny po novinárovom príchode odchádza zo zastupiteľstva konvoj vozidiel s diplomatickými evidenčnými číslami, smerujúci do rezidencie konzula.



Saudská Arábia uviedla, že nemá nič spoločné so zmiznutím Chášukdžího. Neobjasnila však, ako mohol odísť z konzulátu a stratiť sa v Istanbule, keď jeho snúbenica čakala pred budovou. Saudskoarabská televízia okrem toho začala označovať zmienený 15-členný tím z kráľovstva za "turistov".



Turecko i Saudská Arábia sú dôležitými spojencami USA v regióne. Pod tlak v súvislosti s prípadom sa tak dostala aj vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý má blízke vzťahy s Rijádom.



Trump v piatok prisľúbil, že osobne zavolá saudskoarabskému kráľovi Salmánovi, aby s ním hovoril o "tejto hroznej situácii v Turecku".



"Zistíme, čo sa stalo," vyhlásil Trump v reakcii na otázky novinárov.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo separátne hovoril s Chášukdžího snúbenicou Hatice Cengizovou, ktorá novinára sprevádzala k saudskoarabskému konzulátu, oznámil v piatok rezort diplomacie USA bez bližších podrobností.



Cengizová v rozhovore pre AP v piatok povedala, že jej snúbenec nebol nervózny pred vstupom na konzulát, kam si išiel prevziať dokumenty potrebné na ich sobáš. Uviedla tiež, že turecké úrady ju neinformovali o žiadnych nahrávkach a Chášukdžího oficiálne považujú za "stále nezvestného".



Cengizová dodala, že so žurnalistom by už tento týždeň boli manželia, pričom plánovali spoločný život rozdelený medzi Istanbulom a Spojenými štátmi, kde Chášukdží žil v dobrovoľnom exile od minulého roka.



Vyzvala tiež na pomoc Trumpa, ktorý tento týždeň povedal, že ju pozve do Bieleho domu.



Trump ešte vo štvrtok povedal, že vzťahy USA so Saudskou Arábiou sú "vynikajúce" a že by nerád rušil lukratívne zbrojné kontrakty s Rijádom. Viacero členov Kongresu nalieha na Trumpovu vládu, aby na Saudskú Arábiu uvalila sankcie v reakcii na prípad Chášukdžího.