Tureckého poslanca odsúdili v kauze pašovania zbraní do Sýrie

Enisa Berberogla odsúdili vlani v júni na 25 rokov väzenia za prezradenie utajených informácií na špionážne účely. Voči rozsudku sa odvolal.

Istanbul 13. februára (TASR) - Súd v Istanbule vyniesol v utorok konečný verdikt v prípade poslanca tureckej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) usvedčeného z vyzradenia štátneho tajomstva.



Enisa Berberogla odsúdili vlani v júni na 25 rokov väzenia za prezradenie utajených informácií na špionážne účely. Voči rozsudku sa odvolal. Odvolací súd v októbri zrušil predchádzajúci rozsudok a nariadil konanie nového procesu.



Súd v Istanbule dal v utorok za pravdu predchádzajúcej obžalobe, podľa ktorej je Berberoglu vinný z toho, že poskytol denníku Cumhuriyet (Republika) "snímky, ktoré zachytávajú nákladné autá Národnej spravodajskej organizácie (MIT), ktoré boli zastavené na ceste do Sýrie v januári 2014".



Trest mu ale súd skrátil, vymeral mu napokon päť rokov a desať mesiacov väzenia, informovala agentúra Anadolu.



Denník Cumhuriyet v máji 2015 zverejnil snímky, ktoré zachytávali príslušníkov tureckej polície pri otváraní debien so zbraňami a muníciou, nájdených v kufri nákladných áut smerujúcich do Sýrie, ktoré pravdepodobne patrili tureckej tajnej službe MIT. Cumhuriyet vtedy napísal, že snímky sú dôkazom, že Turecko pašovalo zbrane povstalcom.



Turecká vláda obvinenie poprela a vyhlásila, že kamióny neprevážali zbrane, ale humanitárnu pomoc. Niektorí z úradníkov však neskôr pripustili, že vo vozidlách boli zbrane alebo munícia.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vtedy vyhlásil, že tí, ktorí majú túto správu na svedomí, ohrozili bezpečnosť krajiny a "zaplatia za to vysokú cenu". Erdogan osobne podal trestné oznámenie na šéfredaktora Cumhuriyetu Cana Dündara a šéfa regionálnej redakcie tohto denníka v Ankare Erdema Güla.



V máji 2016 ich súd uznal za vinných v prípade vyzradenia štátneho tajomstva. Dündar dostal trest odňatia slobody na päť rokov a desať mesiacov a Gül na päť rokov. Obaja sa proti rozsudkom odvolali. V súdnom procese čelili až doživotnému trestu odňatia slobody. Dündar žije medzičasom v nemeckom exile, Gül je i naďalej na slobode.