Turecko bude pokračovať v boji proti kurdským milíciám v Sýrii

Ankara 14. januára (TASR) - Turecko v pondelok vyhlásilo, že bude pokračovať v boji proti Spojenými štátmi podporovaným kurdským milíciám, ktoré považuje za teroristickú skupinu. Ostrá reakcia z Ankary prišla po varovaní amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA "ekonomicky zničia" Turecko, ak zaútočí na kurdské sily v severnej Sýrii, keď sa odtiaľ stiahnu americkí vojaci.



Hovorca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, Ibrahim Kalin, na Twitteri napísal, že "nie je rozdiel" medzi extrémistickou skupinou Islamský štát (IS) a Oddielmi ľudovej obrany (YPG) sýrskych Kurdov.



"Budeme naďalej bojovať proti nim všetkým," uviedol Kalin. "Teroristi nemôžu byť vašimi partnermi a spojencami. Turecko očakáva, že USA budú rešpektovať naše strategické partnerstvo, a neželá si, aby (toto partnerstvo) zatieňovala teroristická propaganda," citovala hovorcu agentúra AFP.



Trump v nedeľu tiež na Twitteri vyhlásil: "Ekonomicky zničíme Turecko, ak zasiahnu Kurdov."



"Takisto nechcem, aby Kurdi provokovali Turecko," napísal ďalej Trump. Navrhol tiež vytvorenie 20-míľovej (približne 32-kilometrovej) bezpečnostnej zóny, bližšie sa k nej ale nevyjadril.



Kurdi v severnej Sýrii, ktorí boli doteraz blízkymi spojencami USA v boji proti IS, sa obávajú operácie tureckej armády po stiahnutí amerických vojakov z oblasti. Ankara totiž považuje kurdských bojovníkov z YPG za teroristov a ozbrojenú odnož v Turecku zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK). Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan minulý utorok povedal, že chce veľmi rýchlo podniknúť kroky "na neutralizáciu týchto teroristických organizácií na sýrskom území".



Turecká ofenzíva proti kurdským silám sa mala začať už vlani v decembri, ale Ankara ju odložila po prekvapujúcom Trumpovom oznámení o amerických jednotiek zo Sýrie. Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu však vo štvrtok pre televíziu NTV uviedol, že Turecko zasiahne, ak budú USA sťahovanie svojich vojakov príliš dlho odkladať.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo povedal, že Washington sa postará o to, aby Turecko "nezmasakrovalo" Kurdov. Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton pred návštevou Ankary minulý týždeň oznámil, že podmienkou odchodu amerických vojakov zo Sýrie je bezpečnosť tamojších kurdských bojovníkov, čo vyvolalo rozhnevané reakcie tureckých predstaviteľov.



Kalin v pondelok uviedol, že je "osudnou chybou" dávať na rovnakú úroveň PKK a ich sýrsku odnož YPG so všetkými Kurdmi. Turecko podľa neho bojuje proti teroristom, nie sýrskym Kurdom ako celku.