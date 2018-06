Erdogan sa s koaličným partnerom dohodol na zrušení výnimočného stavu

Výnimočný stav v Turecku platí od neúspešného pokusu o prevrat, ku ktorému došlo v júli 2016.

Istanbul 28. júna (TASR) - Na nepredĺžení platnosti výnimočného stavu v Turecku po jeho vypršaní v júli sa dohodli turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a jeho koaličný partner, krajne pravicová Strana národného hnutia (MHP). Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok uviedli provládne noviny Sabah.



Erdogan získal v nedeľňajších prezidentských voľbách 53 percent hlasov, takže pri moci zostane najmenej do roku 2023 aj s rozšírenými právomocami, ktoré Turci tesne schválili v minuloročnom referende.



Erdogan sa s predsedom MHP Devletom Bahcelim stretol v stredu popoludní. Nemenované zdroje uviedli, že MHP by odmenou za podporu Erdoganovej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) v parlamente mohla dostať miesta v novom kabinete.



Výnimočný stav v Turecku platí od neúspešného pokusu o prevrat, ku ktorému došlo v júli 2016. Jeho platnosť sa odvtedy predlžovala každé tri mesiace. Erdogan tento mesiac vyhlásil, že v prípade, ak vyhrá voľby, ktoré sa konali 24. júna, výnimočný stav zruší.



Výnimočný stav umožňuje Erdoganovi a vláde obchádzať turecký parlament pri prijímaní nových zákonov. Kritici tvrdia, že Erdogan využíva výnimočný stav na prenasledovanie svojich odporcov. Vláda však argumentuje, že tieto opatrenia sú nevyhnutné na odvrátenie bezpečnostných hrozieb.